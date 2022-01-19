المؤشرات الأمريكية بفعل عوائد أذون الخزانة .. و"جولدمان ساكس" يقود هبوط البنوك الكبرى

انخفضت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" عند الافتتاح أمس، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا متأثرة بارتفاع عوائد أذون الخزانة الأمريكية، بينما قاد "جولدمان ساكس" هبوط البنوك الكبرى بعدما جاءت أرباحه دون التوقعات.وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 250.05 نقطة أو 0.70 في المائة إلى 35661.76 نقطة. وبدأ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التعاملات منخفضا 30.61 نقطة أو 0.66 في المائة عند 4632.24 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 211.92 نقطة أو 1.42 في المائة إلى 14681.83 نقطة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس وسط انخفاض أسهم التكنولوجيا 1 في المائة، في حين ارتفعت أسهم قطاع النفط والغاز في ظل زيادة الأسعار، ومع بدء إعلان نتائج أعمال الشركات في الولايات المتحدة. وكشفت البيانات الاقتصادية الرسمية تراجع معدل البطالة في بريطانيا 0.4 في المائة إلى 4.1 في المائة في الفترة من أيلول (سبتمبر) حتى تشرين الثاني (نوفمبر)، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص في سوق العمل مستوى 29.5 مليون في نهاية كانون الأول (ديسمبر) ما يمثل زيادة 184 ألفا مقارنة بمستويات تشرين الثاني (نوفمبر).وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.58 في المائة إلى 481 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك الفرنسي 0.96 في المائة إلى 7132 نقطة.وانخفض مؤشر داكس الألماني بنحو 0.59 في المائة عند 15839 نقطة، فيما هبط مؤشر فوتسي البريطاني 0.40 في المائة إلى 7580 نقطة.وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني أمس بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية الذي تسبب في موجة بيع في الأسهم ذات الوزن الثقيل، وبعدما رفع البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم.ورفع البنك المركزي في اليابان توقعاته للتضخم في العام المالي الذي يبدأ في نيسان (أبريل) المقبل، وذلك من مستوى 0.9 في المائة إلى 1.1 في المائة، كما رفع التقديرات للعام المالي 2023 بنحو 0.1 في المائة عند 1.1 في المائة. ورفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المالي 2022 من 2.9 في المائة إلى 3.8 في المائة.وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكاى بنحو 0.27 في المائة إلى 28257 نقطة، كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 في المائة إلى 1978 نقطة.إلى ذلك، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب في نهاية تعاملات أمس، مع صعود أسهم قطاع العقارات 4.1 في المائة.وذكر نائب محافظ بنك الشعب الصيني، أن بكين ستستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان، وأن البنك سيوظف مجموعة أدوات السياسة النقدية على نطاق أوسع، كما يعتزم طرح مزيد من السياسات لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي.وأغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعا 0.80 في المائة إلى 3569 نقطة، بينما هبط مؤشر شنتشن 0.33 في المائة إلى 2464 نقطة، فيما زاد مؤشر سي إس آي 300 بنحو 0.97 في المائة إلى 4813 نقطة.