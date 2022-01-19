الأسهم السعودية تقترب من مستويات 12200 نقطة .. والسيولة عند 8.7 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثامنة في أطول سلسلة ارتفاع منذ آب (أغسطس)، لتعزز تواجدها عند أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2006، وتغلق عند 12193 نقطة بمكاسب 27 نقطة بنحو 0.23 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ست نقاط بنحو 0.4 في المائة، ليغلق عند 1703 نقاط. وجاء الأداء وسط تباين القطاعات والأسهم، حيث ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية، وارتفع 94 سهما مقابل تراجع 98 سهما. التباين واستمرار نشاط البيع أفقدا السوق 70 في المائة من المكاسب المحققة أثناء الجلسة، بعدما وصلت السوق لمستويات المقاومة التي أشير إليها عند 12200 نقطة. تراجع أداء المؤشر من انخفاض وتيرة النمو، وتزايد الضغوط البيعية أثناء التداول لا يعززان من شهية المخاطرة، ما قد يدفع بمزيد من البائعين لتحقيق المكاسب الرأسمالية بعد موجة ارتفاع طويلة، والوصول إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ 15 عاما. ستواجه السوق دعما عند مستويات 11950 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12174 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 12260 نقطة رابحا 0.78 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر العام عند 12193 نقطة، رابحا 27 نقطة بنحو 0.23 في المائة. وارتفعت السيولة 3 في المائة بنحو 253 مليون ريال، لتصل إلى 8.7 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 17 مليون سهم، لتصل إلى 209 ملايين سهم متداول، أما الصفقات، فارتفعت 7 في المائة بنحو 26 ألف صفقة، لتصل إلى 411 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنحو 2.6 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنحو 2.4 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 2.3 في المائة. وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 1.3 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 0.88 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.45 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 18 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 17 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 8 في المائة بقيمة 737 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "البحر الأحمر" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 24.08 ريال، يليه سهم "مجموعة تداول" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 168.60 ريال، وحل ثالثا سهم "ساب" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 41.75 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "معادن" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 88.60 ريال، يليه سهم "عذيب للاتصالات" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 31.65 ريال، وحل ثالثا سهم "جرير" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 201.6 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "مجموعة تداول" بقيمة 487 مليون ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 469 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "إس تي سي" بقيمة 404 ملايين ريال.وحدة التقارير الاقتصادية