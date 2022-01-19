العالم بحاجة إلى استثمار 3 تريليونات دولار في الطاقة المتجددة خلال 10 أعوام

قال سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي أمس، إن بلاده ملتزمة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون.ووفقا لـ"رويترز" أضاف الجابر خلال جلسة افتراضية ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" أن العالم بحاجة إلى استثمار ثلاثة تريليونات دولار على الأقل في مجال الطاقة المتجددة على مدى الأعوام العشرة المقبلة.من جانبها ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن "أيميا باور"، التابعة لمجموعة النويس للاستثمار ومقرها الإمارات، تهدف لرفع إنتاجها من الطاقة النظيفة إلى خمسة آلاف ميجاواط خلال ثلاثة أعوام.ونقلت الوكالة عن حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الشركة قوله، إن حجم إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة التي تطورها الشركة منذ تأسيسها بلغ نحو ألفي ميجاواط من خلال محطات تعمل بطاقتي الشمس والرياح في 15 دولة من بينها مصر والأردن وتونس والمغرب وموريتانيا.إلى ذلك قالت شركة النفط الإماراتية "أدنوك" على "تويتر" إنها فعلت الخطط الضرورية لاستمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في الإمارات وحول العالم وذلك في أعقاب حادثة مستودع الوقود في المصفح في أبو ظبي. وأضافت الشركة أنها ستعمل في الوقت ذاته على الحفاظ على أمن وسلامة كوادرها.