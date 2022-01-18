الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ حوّل المستثمرون انتباههم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل لمعرفة المزيد من الإشارات عن الجدول الزمني لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1816.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1508 بتوقيت جرينتش، في حين بقيت العقود الآجلة للذهب الأمريكي دون تغيير عند 1816.70 دولار.

وقال بوب هابركورن كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز "إذا رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فقد يشهد الذهب عمليات بيع ليهبط دون 1800 دولار. لكن سيكون انخفاضا مؤقتا لأن السوق ستعرف أن المجلس في وضع سيء إذا رفع أسعار الفائدة قبل مارس"، وذلك بحسب رويترز.

وأضاف هابركورن أنه بعد أول رفع لسعر الفائدة، يمكن أن يتم تداول أسعار الذهب في نطاق يتراوح بين 1780 و1830 دولارا.

ولامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ذرى عامين، بينما سجل الدولار أعلى مستوى له في ستة أيام في وقت سابق من الجلسة، مما جعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 23.39 دولار للأوقية، والبلاتين 0.6 بالمئة إلى 976.80 دولار، في حين صعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1910.50 دولار.