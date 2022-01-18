الأندية تطالب بتخفيض تكلفة الحكم الأجنبي.. وتعجيل حقوق النقل

بينت المصادر، أن أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين طالبت خلال اجتماعها مع الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس بتقليص القيمة المالية لجلب الحكام الأجانب والتي تبلغ تكلفتها "175 ألف ريال لأربعة حكام أجانب و219 ألف ريال بإضافة الحكم الفيديو المساعد"، أو زيادة مساهمة الاتحاد السعودي مالياً لمساعدتها في الاستعانة بهم بعد فتح العدد لها.

وقدم اتحاد القدم السعودي خلال الاجتماع مقترحا بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى ثمانية لاعبين بدلا من سبعة لاعبين أجانب، حيث قوبل المقترح بالتأييد من الأندية دون استثناء، على أن يتم مناقشة اللجنة الفنية للاتحاد السعودي في تحديد آلية مشاركتهم سواء ثمانية لاعبين كأساسيين، أو سبعة لاعبين أساسيين والثامن على دكة البدلاء.

وطالبت الأندية بضرورة رفع مداخيلها من عقود الرعاية التي أبرمتها رابطة دوري المحترفين السعودي، حيث أوضحت المصادر أن عقود الرعاية يذهب دخلها قرابة 70 في المائة للأندية، و30 في المائة ؜ما بين رابطة دوري المحترفين السعودي والاتحاد السعودي لكرة القدم.

كما نوقش ملف حقوق النقل التلفزيوني حيث طالبت الأندية بتعجيل مستحقاتها في أقرب وقت ممكن للاستفادة منها في استخراج شهادة الكفاءة المالية كي يتسنى لها قيد اللاعبين الجدد في فترة الانتقالات الشتوية، حيث وعد اتحاد القدم السعودي في السعي للحصول عليها في أقرب وقت ممكن وإيداعها في حساباتها.

يشار إلى أن اجتماع اتحاد القدم السعودي بالأندية شهد غياب كل من خالد البلطان رئيس نادي الشباب، ماجد النفيعي رئيس نادي الأهلي، وحضر ممثلان نيابة عنهما، فيما حضر كلا من: فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق، فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي، وصالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك.