بينها "ماستر كارد" .. بريطانيا تغرم شركات دفع مسبق 45 مليون دولار لانتهاكها المنافسة

غرمت الهيئة المعنية بتنظيم أنظمة الدفع في بريطانيا اليوم خمس شركات تصدر بطاقات مسبقة الدفع عقب التوصل إلى أنها انتهكت قواعد المنافسة من خلال المواقفة على عدم التنافس أو محاولة اجتذاب زبائن كل منهما الأخرى في سوق البطاقات مسبقة الدفع.

ويشار إلى أن الشركات هى ماستركارد والباي وادفانسد بايمنت سولوشن وبريبيد فايننشال سيرفس وسوليون. وتبلغ قيمة الغرامات مجمعة 33 مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار). وتم تغريم ماستركارد بمفردها 31.56 مليون جنيه استرليني.

وبذلك ينتهى تحقيق هيئة تنظيم أنظمة الدفع في بريطانيا الذي بدأ في اكتوبر 2017 بناء على طلب من شركة الباي. ويشار إلى أن البطاقات مسبقة الدفع محل التحقيق استخدمتها السلطات المحلية لتوزيع إعانات للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع. وأشارت الهيئة إلى أن جميع الأطراف اعترفت بانتهاك القانون.