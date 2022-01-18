البودكاست السعودي "قوة اللعبة" مرشح لجائزة أفضل إعلام رياضي مسموع في العالم

أعلنت لجنة جوائز البودكاست الرياضي العالمية عن ترشيح بودكاست "قوة اللعبة" الذي تنتجه قولف السعودية لجوائز هذا العام والتي ينتظر أن تعلن نتائجها في شهر مارس المقبل بعد الخضوع لمراحل التقييم. وتعتبر هذه الجائزة الأكبر في مجال الإعلام الرياضي المسموع حيث تحتفي في كل عام بأفضل ما تم تقديمه في المجال.

وكانت قولف السعودية أطلقت "قوة اللعبة" قبل عامين تقريبا وتحديداً في 2020 بهدف تسليط الضوء على أبرز تطورات القولف في السعودية ونجح البودكاست وعبر مقدمه روبي غرينفيلد نجم إذاعة "دبي آيز" في منح المستمعين فرصة التعرف على رحلة تطور رياضة القولف في السعودية وأحدث خططها عبر عرض الكثير من التفاصيل عن الملاعب الجديدة والجهود المبذولة لتقديم هذه اللعبة للمزيد من الجماهير إضافة إلى مقابلات مع أهم الفاعلين في عالم اللعبة.

وتضمنت سلسلة حلقات "قوة اللعبة" لقاء مع أبرز النجوم في تاريخ اللعبة من بينهم جاك نيكولاس كشف خلاله عن الملعب الجديد الذي يعمل على تصميمه في السعودية كما تعرف المستمعون على الكثير من خبايا منافسات كأس رايدر وكأس سولهام وذلك عبر لقاءات مع اللاعب توماس بويون واللاعبة كاتريونا ماثيو إضافة إلى حوارات ممتعة ومثيرة، تابع المستمعون من خلالها اللاعبة آنا نوركفيست المتوجة بـ 3 ألقاب كبرى وأسطورة اللعبة غاري بلاير.

ويعزز "قوة اللعبة" من فرص التعريف بالمساعي الواسعة لقولف السعودية لتطوير اللعبة ودعمها للأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية المملكة الطموحة 2030 إضافة لتسليط الضوء على العمل المقدم في السعودية والهادف إلى صناعة أعلى معايير اللعبة بالبناء على الركائز الست للشركة والمتمثلة في تعزيز فرص الوصول إلى اللعبة وخلق الفرص السياحية وتنظيم الفعاليات ودعم المواهب ونجوم المنتخب الوطني وتحقيق الاستدامة ودفع المشاركة الجماعية.

من جانبه أكد ماجد السرور الرئيس التنفيذي لقولف السعودية نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للقولف أهمية هذا الترشيح قائلا "أن نكون ضمن القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بأول نسخة من هذه الجائزة العالمية المتخصصة هو بلا شك أمر مهم خصوصا أننا بحثنا منذ بداية العمل على إطلاق هذا البودكاست عن تسليط الضوء على العمل الطموح والكبير المقدم في المملكة ولذلك سيمنحنا هذا التواجد ضمن قائمة المرشحين فرصة إضافية للوصول إلى المزيد من الجماهير وبالتالي زيادة الممارسين وتعزيز فرصنا في تحقيق أهداف تنمية اللعبة محليا".

وتابع "أننا نعمل اليوم على تقديم المزيد من حلقات قوة اللعبة على مدار العام ونأمل أن تنجح هذه القصص في تعريف كافة المستمعين بحقيقة الطموح والشغف الكبيرين خلف ما نقدمه من عمل وضخامة ما نطمح إلى تحقيقه". وانضم برنامج "قوة اللعبة" إلى لائحة الأعمال المرشحة التي شملت 127 برنامجا من 13 دولة و 50 شركة إنتاج مختلفة تتنافس على 24 قطاعا مقسمة بحسب أنواع الرياضات من بينها كرة القدم وكرة المضرب وكرة السلة والقولف والرياضات القتالية والرياضات الشتوية.

وتهدف هذه الجائزة إلى جمع أبرز الفاعلين في عالم البودكاست تحت مظلة واحدة سواء أكانوا خبراء في المجال أو مبتدئين حيث تحصلت البرامج المستقلة على 61% من إجمالي ترشيحات هذا العام في وقت أكدت فيه أحدث دراسات السوق تفوق البرامج المختصة بالرياضة على سواها في عالم البودكاست إذ تنامت نسبة تحميلها في 2021 بنسبة 89% مقارنة بـ 2020.