الرئيس الكوري يصل المملكة .. وولي العهد في مقدمة مستقبليه

وصل الرياض اليوم مون جيه إن رئيس كوريا في زيارة للمملكة وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وحرمه في السعودية.

وقد أجريت لرئيس كوريا مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين. ثم استعرض حرس الشرف. كما كان في استقباله الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير الرياض والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار (الوزير المرافق) والأمير فيصل بن عبدالعزيز أمين الرياض وسامي السدحان سفير السعودية لدى كوريا واللواء فهد المطيري مدير شرطة الرياض.

بعد ذلك رحب ولي العهد بالوفد الرسمي لرئيس كوريا الذي يضم كلا من ايوي يونغ تشونغ وزير الخارجية وسونغ ووك وزير التجارة والصناعة والطاقة وهو سينغ لي كبير موظفي مكتب الرئيس للسياسات وجونغ سوك مستشار الرئيس الخاص للشؤون الخارجية والأمن القومي ويونغ هيون سكرتير الرئيس للسياسات الخارجية وجون يونغ سفير كوريا لدى المملكة وان هو كانغ وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي وهيونغ كيم نائب مدير الأمن القومي ويونغ هيون سكرتير الرئيس للسياسات الخارجية وكيونغ مي المتحدث باسم الرئيس وجونغ هيون رئيس المراسم وجانغ هيون مدير عام مكتب أفريقيا والشرق الأوسط.