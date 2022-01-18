النفط يصعد إلى أعلى مستوى في أكثر من 7 أعوام .. "برنت" قرب 87 دولارا

ارتفعت أسعار النفط اليوم إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 7 أعوام بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات.

وبحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة إلى 86.92 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت في وقت سابق 87 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر 2014.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو واحدا في المائة عن سعر تسوية يوم الجمعة إلى 84.62 دولار للبرميل، لتكون غير بعيدة عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين البالغ 84.78 دولار الذي بلغته في وقت سابق، وفقا لـ"رويترز".

وكانت تعاملات أمس الاثنين محدودة بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.