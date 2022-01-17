عجز ميزانية الكويت 682 مليون دينار في 9 أشهر حتى نهاية ديسمبر

أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية اليوم الإثنين أن الميزانية العامة سجلت عجزا قدره 682.4 مليون دينار (2.26 مليار دولار) في الأشهر التسعة المنتهية بنهاية ديسمبر كانون الأول.

وأوضحت البيانات التي نشرتها الوزارة على موقعها الالكتروني أن الإيرادات النفطية بلغت 11.5 مليار دينار (38.1 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

وتظهر هذه الأرقام أن ميزانية البلد الخليجي العضو بمنظمة أوبك تلقت دعما كبيرا من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.

وتتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير كانون الثاني الماضي إيرادات قدرها 10.9 مليار دينار وإنفاقا ‭‭‭‭‭يبلغ ‭23.05‬‬‬‬‬‬ مليار دينار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل نيسان وعجزا قدره ‭‭‭‭‭‭12.1‬‬‬‬‬‬ مليار دينار.

وتم إعداد مسودة الميزانية على أساس 45 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل.

وبلغ سعر برميل النفط الكويتي 86.56 دولار يوم الجمعة، طبقا لبيانات مؤسسة البترول الكويتية.