وصول عجز الميزانية التركية خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع عجز ميزانية الحكومة المركزية التركية خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي في أعقاب تسجيل الليرة التركية أكبر تذبذب لها منذ عقود.

وارتفع العجز الشهري في الميزانية التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 237.1% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 145.7 مليار ليرة (10.8 مليار دولار) ليصل إجمالي العجز خلال العام الماضي إلى 192.2 مليار ليرة، مقابل عجز بلغ 43.3 مليار ليرة خلال ديسمبر من 2020 ليصل إجمالي العجز السنوي خلال العام قبل الماضي إلى 175.3 مليار ليرة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى زيادة الإنفاق العام التركي بدون حساب أقساط فوائد الديون بمقدار المثل إلى 271.9 مليار ليرة خلال الشهر الماضي وذلك بسبب ارتفاع الإقراض بنسبة 1039% إلى 60.3 مليار ليرة، والتحويلات الجارية بنسبة 92.8% إلى 101.4 مليار ليرة.

يأتي العجز القياسي في ميزانية تركيا خلال الشهر الماضي، بعد تسجيل فائض خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. واتجهت مؤسسات الحكومة التركية إلى زيادة الإنفاق خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، من أجل خفض مخصصاتها، مما يضع ضغطا إضافيا على المالية العامة للبلاد.

وزادت إيرادات الحكومة التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 40% سنويا إلى 135.1 مليار ليرة، بما يشير إلى زيادة طفيفة في القيمة الحقيقية للدخل عند وضع معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا وقدره 36.08% في الحساب.