بعد إعادتها أنماط العيش القديم .. "قرية زمان" تغادر موسم الرياض

أنهت "قرية زمان" (إحدى وجهات موسم الرياض) أمس فعالياتها بعد استمرارها 66 يوما استضافت فيها عددا من الأنشطة والحفلات. وشهد مسرح الطيبين الذي يعد من أبرز المناطق الفرعية لـ"قرية زمان" في كل أسبوع 176 عرضا 50 منها في العطلة الأسبوعية كما شارك في الميدان 149 فرقة شعبية و 2405 من أعضاء الفرق الفلكلورية و 241 موسيقيا وموسيقية إضافة إلى 390 عرضا متجولا و 462 من المشاهد والألعاب الشعبية و 1820 ممثلًا وممثلة.

وتعد "قرية زمان" واحدة من مناطق الفعاليات الترفيهية التي يتضمنها موسم الرياض تقع في حي غرناطة في العاصمة وتستهدف جميع شرائح المجتمع وفئاته العمرية من العائلات والأطفال والأفراد وتقدم فعاليات عديدة للمهتمين بالتراث والثقافة والفنون والموسيقى. وكانت بداية فعاليات "قرية زمان" يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 واستمرت حتى 16 يناير 2022 حيث جمعت كل الأجيال بطابع تراثي على أرض مساحتها 65 ألف م2 ومساحة 25 ألف م2 مخصصة لمواقف سيارات الزوار. وركزت "قرية زمان" خلال الفترة الماضية على إبراز العنصر التقليدي والتراث الثقافي السعودي من خلال إعادة إحياء الماضي وإيجاد أجواء تحاكي تجربة العيش في تلك الأزمنة وتعريف الزائرين بأنماط العيش التي كانت شائعة آنذاك، وخوض تجارب اجتماعية واقتصادية تحاكي الماضي.