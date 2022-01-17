1.9 مليار القيمة السوقية لنسخة 2022 من دوري أبطال آسيا

يقف فريق الهلال لكرة القدم على قائمة الأندية الآسيوية الأغلى قيمة سوقية في نسخة 2022 من دوري ابطال آسيا التي أجريت مراسم قرعتها أمس عبر تقنية الفيديو "عن بعد" حيث يشهد دور المجموعات في مشاركة 40 نادياً سيتم تقسيمها على عشرة مجموعات، حسم 33 نادياً، وينضم إليها سبع أندية من الأدوار التمهيدية تبلغ قيمتهم السوقية 464.71 مليون يورو "1,990,796,316 ريال".

ووضع القرعة الهلال حامل اللقب والذي تبلغ قيمته السوقية 53.58 مليون يورو "229,543,310 ريالاً" في المجموعة الأولى بجانب الريان القطري 33.28 مليون يورو "142,542,515 ريالاً"، استقلال دوشنبه الطاجيكي 4.33 مليون يورو "18,546,108 ريالاً" إضافة للفائز من محلق رقم (3) بين الشارقة الإماراتي 24.83 مليون يورو "106,447,616 ريالاً" والزوراء العراقي 3.40 مليون يورو "14,575,903 ريالاً".

فيما جاء الشباب وصيف بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والخامس في قائمة القيمة السوقية بـ 24.28 مليون يورو "104,015,520ريالاً" في المجموعة الثانية بجانب الجزيرة الإماراتي 19.02 مليون يورو "81,479,778 ريالاً"، مومباي سيتي الهندي 4.85 مليون يورو "20,776,915 ريالاً"، والقوة الجوية العراقي 6.40 مليون يورو "27,435,120 ريالاً".

ويخوض الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين والذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه وقيمته السوقية 14.60 مليون يورو "62,584,450 ريالاً" في المجموعة الخامسة بجانب السد القطري 23.95 مليون يورو "102,664,217 ريالاً"، الوحدات الأردني 3.44 مليون يورو "14,745,189 ريالاً" إضافة للفائز من ملحق بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي.

وفي المجموعة الرابعة يخوض التعاون 17.18 مليون يورو "73,655,824 ريالاً " الأدوار الإقصائية أمام الجيش السوري 1.63 مليون يورو "6,988,300 ريالاً" لضمن المتأهل منها مرافقة الدحيل القطري 29.43 مليون يورو "126,199,562 ريالاً"، سباهان أصفهان الإيراني 9.10 مليون يورو "39,021,951 ريالاً"، وباختاكور الأوزبكي 10.80 مليون يورو "46,261,800 ريالاً".

وتضم المجموعة الثالثة كلا من: فولاذ الإيراني 8.58 مليون يورو "36,791,930 ريالاً"، شباب الأهلي الإماراتي 14.58 مليون يورو "62,520,552 ريالاً"، أهال التركمانستاني 1.35 مليون يورو "5,789,928 ريالاً"، والغرافة القطري 14.45 مليون يورو "61,967,058 ريالاً".