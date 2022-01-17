58.8 ألف أسرة سعودية استفادت من "البناء الذاتي" خلال 2021

سجلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي "سكني" 58.883 أسرة في جميع مدن المملكة خلال 2021 ضمن 225 ألف أسرة أعلن عن استفادتها منها 186 ألف أسرة سكنت منازلها ويستهدف البرنامج خلال 2022 خدمة 180 ألف أسرة منها 130 ألف تسكن منازلها.



