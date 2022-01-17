سنغافورة توجه شركات العملات المشفرة بعدم تسويق الخدمات للجمهور

طلبت الهيئة المنظمة للشؤون المالية في سنغافورة من شركات العملات المشفرة الامتناع عن الإعلان عن خدماتها للجمهور بما يتماشى مع رغبتها في الحد من المضاربة بالتجزئة في الأصول الرقمية المتقلبة.

ونقلت "بلومبيرج" عن سلطة النقد في سنغافورة القول اليوم في بيان إنه يتعين على مقدمي الخدمات التسويق لأنشطتهم فقط عبر مواقعهم الإلكترونية أو تطبيقاتهم الخاصة بالهواتف المحمولة أو حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتشمل التوجيهات نطاقا واسعا من المؤسسات من البنوك إلى مزودي خدمات الدفع وبورصات العملات المشفرة.

وقالت "لاحظت سلطة النقد في سنغافورة أن بعض مقدمي خدمات رموز الدفع الرقمية يروجون بنشاط لخدماتهم من خلال الإعلانات الإلكترونية والمادية أو من خلال توفير ماكينات صرف آلي مادية في الأماكن العامة". في إشارة إلى العملات المشفرة بوصف "رموز الدفع الرقمية" المفضل لدى الهيئة. وقالت سلطة النقد إن ذلك يمكن أن يغذي التكهنات بين المتداولين الذين لا يدركون المخاطر بشكل كامل.

وفي إطار تبنيها للعملات المشفرة تحاول سنغافورة الموازنة بين مزايا التطوير المالي والمخاطر الناشئة عن تجار التجزئة الذين يستثمرون في الرموز المعرضة لتقلبات سعرية جامحة. وتمت إزالة بعض اللافتات الإعلانية التي تروج لعمليات تبادل الأصول الرقمية في الدولة المدينة العام الماضي.