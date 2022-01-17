روسيا تدرس إنتاج لقاح ضد كوفيد على أساس عدة سلالات من الفيروس

يدرس المختصون في مركز «جاماليا» للبيولوجيا المجهرية الروسي، إمكانية إنتاج لقاح ضد كوفيد - 19، على أساس عدة سلالات من فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت قناة «آر تي» الروسية.وقال دينيس لوجونوف نائب مدير المركز: «يجري النظر ومناقشة خيار إنشاء لقاح مثل سبوتنيك متعدد المستضدات، يتم فيه استخدام سلالات دلتا وأوميكرون، أو ووهان (السلالة الأصلية لفيروس كورونا التي ظهرت في الصين) وأوميكرون، أو حتى بتركيبة أكثر تعقيدا».حتى الآن، قام مركز «جاماليا» بإنتاج عدة لقاحات ضد كوفيد: «سبوتنيك في» للتطعيم الأساسي، و«سبوتنيك لايت» لتكرار التطعيم، و»سبوتنيك إم» للقاصرين، بحسب ما أوردته «آر تي».وشارك آلاف الأشخاص في أمستردام أمس مجددا في مظاهرات مناوئة لسياسة الحكومة الهولندية في مواجهة الوباء.وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «العودة إلى الحياة الطبيعية الآن» و«سئمنا من الأكاذيب» و«لا لقاعدة 2 جي».وشارك في الاحتجاجات أيضا فلاحون قدموا إلى أمستردام على متن جرارات، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أيه إن بي» الهولندية.وكانت جماعة «هولندا تقاوم» دعت إلى هذه الاحتجاجات في عديد من أحياء أمستردام وكذلك في الساحة المركزية قبالة متحف ريكز للتذكير بما يعرف بـ«مذبحة القهوة» وهي أعمال الشغب العنيفة التي وقعت بين متظاهرين وقوات الشرطة في 17 كانون الثاني (يناير) من العام الماضي.من جانبها، أعلنت السلطات الهولندية أمس مناطق العاصمة التي تمت الدعوة إلى التظاهر فيها مناطق أمنية وهو ما يعطي الشرطة تفويضا بتفتيش الأشخاص بشكل وقائي.وذكرت وكالة أنباء «أيه إن بي» أن الشرطة تتخوف من حمل بعض المتظاهرين لألعاب نارية أو أسلحة.من جانبها، دعت عمدة أمستردام فيمكه هالسيما المتظاهرين إلى الالتزام بقواعد كورونا محذرة من أن الشرطة ستتدخل في حال عدم الالتزام بهذه القواعد.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهولندية ألغت الجمعة بشكل جزئي إغلاقا صارما استمر نحو أربعة أسابيع، وبموجب ذلك تم السماح مرة أخرى للمحال وصالونات الحلاقة والأندية الرياضية بفتح أبوابها. غير أن قواعد الإغلاق لا تزال سارية في المقابل على المطاعم والمتاحف والمسارح ودور السينما.وتعتزم اليونان ابتداء من اليوم تغريم من يبلغون من العمر 60 عاما فأكثر من غير الملقحين ضد فيروس كورونا، من أجل تعزيز مستويات التطعيم المنخفضة وتخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية.ونقلت «بلومبيرج» عن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس القول لكبار السن إن أفضل طريق لتجنب الغرامة الحصول على اللقاح. وأضاف «أقول للقلة من المواطنين فوق 60 عاما الذين لم يحصلوا على اللقاح بعد أشجعهم اليوم أن يتخذوا هذه الخطوة».وأضاف: «الأمر لا يتعلق بالغرامة، نعم ستطبق الغرامة ولكن هذا ليس الأمر المهم، احموا حياتكم وحياة أحبائكم وافهموا أن اللقاح آمن».وتقول السلطات اليونانية إن غير الملقحين ما زالوا يواجهون خطورة الحاجة إلى الرعاية في المستشفى بصورة كبيرة. ويشار إلى أنه قبل إقرار التطعيم الإلزامي في تشرين الثاني (نوفمبر) لم يكن قد حصل 520 ألف من كبار السن على اللقاح.ومنذ ذلك الحين حصل 220 ألف شخص على اللقاح، ومن بين الـ300 ألف شخص المتبقين أشخاص سيتم إعفاؤهم من الحصول على اللقاح لأسباب طبية. وربما يتم تغريم غير الملقحين 100 يورو شهريا. وستفرض سلطات الضرائب الغرامة مباشرة على الذين لم يحصلوا على التطعيم وسيتم توجيه الأموال للمستشفيات لمساعدتها في مواجهة جائحة كورونا.