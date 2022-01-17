المنحنى الوبائي ينخفض .. وإتاحة الجرعة الأولى للأطفال من 5 إلى 11 عاما

أتاحت وزارة الصحة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد للأطفال الذين تراوح أعمارهم ما بين خمسة و11 عاما، ووفرت إمكانية حجز موعد للحصول على الجرعة الأولى لتلك الفئة العمرية من خلال تطبيق «توكلنا» و»صحتي».وانتهت الوزارة من المرحلة الأولى من الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا لهذه الفئة، والمخصصة للفئات الأعلى خطورة منهم، فيما بدأت في 13 يناير الجاري في المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية.من جانب آخر، أكدت الوزارة أن المملكة تشهد انخفاضا في المنحنى الوبائي، وأن الحالات الحرجة في المملكة تعد منخفضة مقارنة بالمراحل السابقة بسبب التحصين.وقال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: لا يمكن أن نحث أي فئة على التحصين إلا بعد توافر جميع أشكال السلامة والمأمونية. وأضاف العبدالعالي خلال المؤتمر الصحافي في الرياض أمس، أن الجرعة التنشيطية متاحة لمن هم من 16 عاما فأكثر، مشيرا إلى أن المناعة جعلتنا نعود إلى جميع مناشط الحياة.وزاد: «إن العالم يرصد أعدادا كبيرة في إصابات كورونا، إلا أن الحالات الحرجة أقل بكثير من المراحل السابقة للدول مرتفعة التحصين».وقال: «هناك تذبذب في منحنى الإصابات في المملكة»، لافتا إلى أن أكثر من 53 مليون جرعة من لقاح كورونا تم تقديمها في السعودية، وبلغ عدد المحصنين بجرعتين 23 مليونا و400 ألف شخص». وزاد: استبشروا بالخير. نحن الآن في مرحلة مهمة عنوانها «مناعتنا حياة».وأعلن متحدث «الصحة» تسجيل 5477 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 615430 إصابة، منها 336 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة.وزاد: «إن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 564947 حالة بشفاء 3405 حالات إضافية، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة».إلى ذلك، بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 32532 مخالفة، خلال الفترة من 6 إلى 12 جمادى الآخرة الجاري.وسجلت الرياض العدد الأعلى (9722) مخالفة، والمدينة المنورة (5224) مخالفة، والشرقية (3719)، تلتها مكة المكرمة (3575)، والقصيم (1926)، وجازان (1852)، وحائل (1353)، والجوف (1243)، والباحة (985)، وعسير (862)، والحدود الشمالية (835)، ثم تبوك (695)، ونجران (541).وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.