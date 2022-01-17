ريال مدريد .. السوبر الأبيض

توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على أتلتيك بلباو 2/0، على ستاد الملك فهد الدولي «درة الملاعب» في الرياض.وتقدم ريال مدريد بتسديدة لوكا مودريتش (38)، وعززه كريم بنزيما من ركلة جزاء (52)، فيما أهدر راؤول جارسيا ركلة جزاء لبلباو بعد أن تصدى لها الحارس تيبو كورتوا (89)وأنهى ريال مدريد «الأبيض» المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيدير ميليتاو بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد (87).وهذه هي المرة الـ 12 التي يتوج فيها الريال باللقب، فيما سبق لأتلتيك بلباو التتويج باللقب ثلاث مرات سابقة كان آخرها نسخة 2020.وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على غريمه التقليدي برشلونة 3 /2 في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت الأربعاء الماضي، فيما صعد بلباو بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 2/1.