الصين: السيطرة على مخاطر الديون موضوع أبدي .. لا ينبغي التراخي

ذكر مسؤول بوزارة المالية الصينية، أن الصين ستحقق توازنا بين التحكم في مخاطر الديون وتعزيز الاستثمار، عندما تحدد حصص السندات للحكومة المحلية هذا العام.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس عن شو هونجساي، نائب وزير المالية قوله في تصريحات لصحيفة "سيكيوريتز تايمز": السيطرة على مخاطر(الديون) موضوع أبدي، في العمل المالي، ولا ينبغي التراخي فيه، في أي وقت.

وأضاف أن الصين تحتاج إلى أن تمنع تأثير النمو المفرط للديون، في عملياتها المالية.

ومن المتوقع أن تعزز الصين وتخصص حوافز مالية، هذا العام لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي.

وستتم الموافقة على هدف العجز المالي للحكومة، ومبيعات السندات للحكومة المحلية الخاصة، التي يتم استخدامها عادة في البنية التحتية، في الاجتماع السنوي، لبرلمانها في آذار (مارس) المقبل.

وقال شو: بينما ستضطلع تلك السندات بدور أكبر، في دفع الاستثمار، فإن الصين ستسعى أيضا لكبح جماح أي ديون خفية جديدة، بشكل صارم تنشأ في قطاع الحكومة المحلية.

يأتي ذلك في وقت ذكر فيه المكتب الرئيس لبنك الشعب الصيني في بلدية شانغهاي في أحدث تقرير له أن المؤسسات الخارجية احتفظت بمزيد من السندات في سوق السندات بين البنوك في الصين الشهر الماضي.

وبنهاية كانون الأول (ديسمبر)، بلغ إجمالي حجم السندات في السوق الصينية بين البنوك العائدة للمؤسسات الخارجية، بلغ أربعة تريليونات يوان (629.3 مليار دولار).

وازداد الرقم بـ 750 مليار يوان مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وأظهرت نتائج التقرير أن ستة مستثمرين مؤسسيين أجانب جدد دخلوا الشهر الماضي سوق السندات بين البنوك في الصين، ليصل تعدادهم الإجمالي إلى 1016 مستثمرا مؤسسيا.

إلى ذلك تعزز الصين فرض القانون فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة.

وتسعى الصين لتحسين بيئة الأعمال عبر تحسين القوانين واللوائح ذات الصلة.

وكانت الصين قد أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنه تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتكار في بكين لتعزيز الرقابة على مكافحة الاحتكار في الصين.

ودعا وانج يونج مدير لجنة مكافحة الاحتكار التابعة لمجلس الدولة، في مؤتمر عمل سياسي وقانوني للحكومة المركزية، إلى نظام رقابة أفضل وإيجاد بيئة سوق عادلة.

من جهته، أصدر منظم السوق في شنغهاي أخيرا، لوائح تنظيمية لتنظيم سوق الصناديق الغامضة.

وتوفر الصناديق الغامضة أو العمياء عنصرا عشوائيا عند فتحه، وهي رائجة جدا بين صفوف الشباب.

ووفقا لهيئة تنظيم السوق في المدينة، سيتم تحديد سعر الصندوق الغامض بما لا يزيد على 200 يوان ( نحو 31.5 دولار).

وتنص اللائحة التنظيمية أيضا على أنه يجب على البائعين عدم بيع هذه الصناديق للأطفال دون سن الثامنة، أو الإفراط في التسويق والمضاربة.

وأعربت مصادر من شركة بوب مارت للصناديق الغامضة عن دعمها للوائح التنظيمية، وقالت إن الشركة ستعمل مع المنظم لاستكشاف برامج مفصلة ممكنة.

وتأتي الخطوة الجديدة بعد أن أصدرت جمعية المستهلكين الصينيين أخيرا بيانا أشارت فيه إلى أن الحزمة الجديدة لسلسلة الوجبات السريعة "كي إف سي" التي قدمت فيها إصدارا محدودا من صناديق الهدايا، تسببت بموجة شراء غير عقلانية ومفرطة من الطعام.

وقالت الجمعية إن استراتيجية المبيعات هذه تنتهك النظام العام والعادات الجيدة وتنتهك روح القانون، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

إلى ذلك، أظهر استطلاع لـ"رويترز" أن من المحتمل أن يكون الاقتصاد الصيني قد نما بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف العام خلال الربع الرابع، متأثرا بضعف الطلب بسبب تراجع سوق العقارات، والقيود على الديون، وإجراءات كوفيد - 19 الصارمة، ما زاد من حدة التوتر على صانعي السياسات لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير.

وأوضح الاستطلاع أن من المتوقع أن تظهر بيانات تنشر اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المائة في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بالعام السابق - وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020 وفي تباطؤ بلغ 4.9 في المائة في الربع الثالث.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.1 في المائة في الربع الرابع من 0.2 في المائة في الفترة من تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر).

وبالنسبة لـ2021 فمن المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد زاد 8.0 في المائة، وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال عشرة أعوام، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأساس المنخفض الذي تم تحديده في 2020، عندما اهتز الاقتصاد بسبب كوفيد - 19 وعمليات الإغلاق الصارمة.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب بيانات نشاط كانون الأول (ديسمبر) اليوم.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقبات متعددة في 2022 من بينها استمرار تراجع سوق العقارات والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا.

ومن المتوقع أيضا تباطؤ الصادرات، التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في 2021 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات.

وفي سياق متصل، أظهرت نتائج مسح صناعي أجراه الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، وعملاق التجارة الإلكترونية JD.com، أن قطاع لوجستيات التجارة الإلكترونية في الصين سجل نموا معتدلا في العام الماضي.

وأشارت النتائج إلى أن مؤشر تتبع الأنشطة اللوجستية للتجارة الإلكترونية بلغ متوسط 110.3 نقطة في 2021، بزيادة 2.4 نقطة مئوية على أساس سنوي، وكان قريبا من متوسط الرقم المسجل في 2019.

وارتفع إجمالي الطلب على الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية بشكل سريع نسبيا في العام الماضي، حيث وصل المؤشر الفرعي الذي تتبع إجمالي حجم الأعمال إلى 126.6 نقطة، بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن 2020.

وحافظ حجم الأعمال في المناطق الريفية على زخم النمو، حيث بلغ المؤشر الفرعي 125.9 نقطة في المتوسط في 2021، بزيادة 7.6 نقطة عن العام الأسبق.

وفي كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، بلغ مؤشر تتبع الأنشطة اللوجستية للتجارة الإلكترونية 108.8 نقطة، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وتوقع المسح أن الطلب على الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية سيتعافى في المدى القريب مع اقتراب عطلة الربيع.

من جهة أخرى، حققت نحو 90 في المائة من الشركات المدرجة بسوق أسهم الفئة (أيه) أرباحا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المنصرم 2021، وفق ما ذكر تقرير أصدرته الجمعية الصينية للشركات العامة.

وبلغ صافي أرباح جميع الشركات المدرجة بسوق أسهم الفئة (أيه) 4.43 تريليون يوان (نحو 695 مليار دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 2021، بزيادة 28.41 في المائة على أساس سنوي.

وأوضح التقرير أن نحو 30 في المائة من الشركات المدرجة بسوق أسهم الفئة (أيه) شهدت ارتفاعا في صافي أرباحها بأكثر من 50 في المائة على أساس سنوي خلال تلك الفترة.

وأضاف التقرير أن الشركات غير المالية المدرجة سجلت نموا أكبر من المتوسط من حيث الإيرادات وصافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2021. وارتفع صافي أرباح تلك الشركات إلى 2.53 تريليون يوان، بزيادة 39.78 في المائة مقارنة بالعام الأسبق 2020.