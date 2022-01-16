إندونيسيا تقرر إعفاءات ضريبية جديدة لمبيعات العقارات والسيارات

قال مسؤولون كبار اليوم الأحد إن إندونيسيا ستقرر إعفاءات ضريبية جديدة لمبيعات العقارات والسيارات هذا العام في محاولة للإسراع بتعافي اقتصادها من جائحة كوفيد-19 في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة تفشي سلالة أوميكرون.

وارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إندونيسيا يوم السبت إلى 1054 وهو العدد الأكبر خلال ثلاثة أشهر وجاء ذلك وسط تقارير عن انتقال محلي لسلالة أوميكرون وهي الأكثر عدوى من بين سلالات الفيروس. وسجلت إندونيسيا 855 إصابة جديدة اليوم الأحد مما رفع العدد الإجملي للإصابات منذ ظهور المرض في البلاد إلى 4.27 مليون إصابة.

وبحسب "رويترز" قال إيرلانجا هارتارتو الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية إن الحكومة ستقرر خصما بنسبة 50 في المئة من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مبيعات المنازل التي تقدر قيمتها بأقل من ملياري روبية (140 ألف دولار) وخصما بنسبة 25 في المئة من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مبيعات المنازل التي تقدر قيمتها بخمسة مليارات روبية حتى يونيو .

وقال إيرلانجا إن خططا عديدة للإعفاءات الضريبية ستنفذ بالنسبة لمبيعات السيارات التي تقل قيمتها عن 250 مليون روبية وسينتهي العمل ببعضها في مارس بينما يستمر العمل بالبعض الآخر حتى نهاية سبتمبر .

وقرت الحكومة إعفاءات ضريبية لمبيعات العقارات والسيارات في العام الماضي ضمن مخططات مختلفة انتهى العمل بها في ديسمبر .