بمشاركة 16 فريقا عالميا .. العلا تستضيف طواف السعودية 1 فبراير

كشفت وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدرجات اليوم ـ الأحد 16/1/2022 ـ خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد في قاعة مرايا بمحافظة العلا عن مشاركة 16 فريقاً عالمياً في النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية“ للدراجات الهوائية، والمقرر اقامته ما بين الأول والخامس من (فبراير) المقبل، يقطعون فيها مسافة 831.3 كيلومتر على خمسة مراحل.

وشهد المؤتمر تمثيل عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات المهندس سامي العويضي والمتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا الأستاذ عبدالرحمن بن سليمان الطريري والسيد بايير ايف توو نائب مدير الدراجات في ASO.

من جهته، أكد المهندس سامي العويضي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات، على أن استضافة المملكة للنسخة الثانية من"طواف السعودية" دلاله كبرى لما تشهده المملكة من تطور ونجاح وازدهار وكذلك نقلة نوعية كافة الرياضات بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات "لا يخفى على الجميع ما تحظى به الرياضة السعودية اليوم من دعم لامحدود، جعلها وفي فترة وجيزة الواجهة الرياضية الأبرز في المنطقة من خلال استضافة أقوى البطولات العالمية في جميع الألعاب، وبتوجيه من سمو وزير الرياضة، سنكون جاهزون لاستقبال هذا الحدث الكبير والمشاركون فيه لتقديم نسخة جديدة ومميزة بإذن الله تعالى".

وشهد المؤتمر الصحافي عرضاً عن الحدث بشكل عام، وتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمس، حيث تنطلق المرحلة الأولى من المنتزه الشتوي "وينتر بارك" مروراً وتبدا المرحلة الثانية من جامعة طيبة للبنات والمرحلة الثالثة من بئر تيماء هداج، والمرحلة الرابعة من المنتزة الشتوي والمرحلة الخامسة من البلدة القديمة في العلا وتختتم فيها ويشارك فيها فرق: بحرين فيكتوريوس (بريطانيا)، بورا - هانسجروهي (ألمانيا)، كوفيديس (فرنسا)، لوتو سودال (بلجيكا)، "كويك ستيب ألفا فينيل" (بلجيكا)، بايك إكسينج – جيكو (أستراليا)، فريق DSM (هولندا)، فريق الإمارات (الإمارات)، ألبسين-فينيكس (بلجيكا)، بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم (فرنسا)، أركيا – سامسيك (فرنسا)، توتال إنرجيز (فرنسا)، فريق ركوب الدراجات أونو إكس برو (النرويج)، الفريق الكويتي المحترف للدراجات (الكويت)، تيرينجانو بوليجن للدراجات (ماليزيا)، وفينو-أستانا (كازاخستان).

كما سيصاحب السباق عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية، على رأسها سباق الجمهور، والسباق النسائي وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدرجات، إلى جانب سباق مخصص للأطفال، لحث كافة مكونات المجتمع على المشاركة.