80 مليار ريال حجم الإنفاق على رحلات المبيت المحلية في المملكة خلال 2021

أكد وزير السياحة، أن حجم الإنفاق على رحلات المبيت المحلية في المملكة نمت بنسبة 30 % عن العام 2019، لتبلغ 80 مليار ريال خلال 2021، حيث بلغ عدد رحلات المبيت المحلية 60 مليون رحلة بارتفاع 25 % عن 2019.

وقال أحمد الخطيب عبر حسابه في "تويتر" : أن قطاع السياحة السعودي شهد في 2021 إنجازات عديدة رغم التحديات المرتبطة بالجائحة". مضيفا "ولي العهد حدد أهدافا واضحة لقطاع السياحة بحلول 2030 وقدم لنا الإمكانات وبقي علينا تحقيق الأهداف".

وبين أن نسبة التعافي في عدد الرحلات الوافدة للمملكة خلال 2021 (غير الحج والعمرة) بلغت 76 %، رغم أن التعافي العالمي بلغ 24 % عن مستويات 2019، فيما أكد أن نسبة نمو عدد العاملين في القطاع السياحي السعودي زادت بنسبة 10 % خلال 2021 مقارنة بالعام 2020.

وبين وزير السياحة أن أهم إنجازات المملكة السياحية في العام الماضي، كانت إعلان ولي العهد تأسيس المركز العالمي للاستدامة السياحية، وفوز المملكة بمقعد النائب الأول للرئيس في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة، واختيار المملكة لإستضافة القمة العالمية للسفر والسياحة 2022، وتأسيس الأكاديمية العالمية للسياحة، وإطلاق المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة في المملكة.

وأضاف أحمد الخطيب "نهدف لتصل مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي في 2030 الى 10%، وأن نستقبل 100 مليون زيارة سنويا، ونضيف مليون وظيفة".