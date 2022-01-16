شلال الخرار .. جمال الطبيعة ووجهة السائح الشتوية في الباحة

يشهد شلال الخرار بوادي نيرا بمحافظة المخواة هذه الأيام كغيره من المواقع السياحية في الباحة إقبالا متزايدا من الزوار من داخل المنطقة وخارجها التي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها مع انطلاق فعاليات مهرجان المخواة للتسوق.

وأعرب عدد من الباحثين عن نسمة الطبيعة على جنبات الوادي عن سعادتهم الغامرة بقضاء أوقات جميلة في أحضان الطبيعة المتنوعة ما بين جريان المياه والغطاء النباتي ورائحة التربة المُبللة.

وأفاد الدكتور أحمد قشاش أستاذ علم الآثار في جامعة الباحة بأن أصل شلال الخرار هو انفصال في الوادي الذي كانت وجهته شمالا وباستدامة السيول حصلت فجوة في الحجر البازلتي وكون الخرار وحين التأمل في الوادي يلاحظ أن الشكل مستدير ولكنه أصبح مهجورا ولذلك أخذ السيل مسارا جديدا عبر هذا الشلال.

وأضاف أن الشلال يكون تحته بحيرة دائمة بدليل وجود السلاحف حيث لا توجد إلا في مياه دائمة إضافة لأنه يعد من الأماكن الأجمل سياحيا حيث يفضل مرتادوه قضاء أوقات النهار بالتخييم في إحدى نواحي الوادي بين أحضان الطبيعة والمياه العذبة الجارية ونصب عدة الشواء بصحبة مرشد سياحي كما توجد في الوادي المنحوتات الصخرية التي شكلتها عوامل التعرية.