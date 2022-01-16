لإصلاح بعض الأخطاء .. "آبل" تطلق تحديثا لنظامي تشغيل "آيفون" و "آيباد"

طرحت شركة آبل تحديثا بسيطا لنظامي التشغيل آي أو إس لآيفون وآيباد بهدف علاج بعض الأخطاء التي تم اكتشافها في نظامي التشغيل إلى جانب سد ثغرة محتملة في أمن نظامي التشغيل ذات صلة بمنصة المنزل الذكي هوم كيت التي تعمل بتقنية سيري والتابعة لشركة آبل.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" إلى أن الإصدار الجديد 15.2.1 يعالج مشكلات في آيفون يمكن أن تمنع تحميل الرسائل عندما يتم إرسالها باستخدام رابط على خدمة الحوسبة السحابية للشركة آي كلاود أو قد تمنع استجابة تطبيقات خارجية لنظام التشغيل الخاصة بالسيارات كار بلاي من الاستجابة للأوامر.

كما يتضمن الإصداران آي أو إس 15.2.1 وآيباد أو إس 15.2.1 إصلاحا لثغرات يمكن أن تسمح باستغلال منصة هوم كيت في تنفيذ هجمات ضد أجهزة الضحايا.

ويمكن لمستخدمي آيفون وآيباد الوصول للتحديثات من خلال تصفح قائمة الإعدادات على شاشة الجهاز الرئيسية ثم الدخول إلى صفحة "عام" والنقر على "تحديث التطبيق". يذكر أن آبل كانت طرحت الإصدار آي أو إس 15.2 وآيباد أو إس 15.2 مؤخرا ويحتوي على مجموعة من الخصائص الجديدة والتحديثات.