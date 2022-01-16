تمديد حظر التجمعات السياسية والجولات الانتخابية في 5 ولايات هندية بعد ارتفاع الإصابات اليومية

مددت مفوضية الانتخابات الهندية حظرها على التجمعات السياسية والجولات الانتخابية في خمس ولايات أمس بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد - 19 في البلاد.

وقالت المفوضية في بيان إن الحظر، الذي يمتد حتى 22 (يناير) كانون الثاني الجاري، يستثني الفعاليات الحزبية الداخلية التي يقل عدد المشاركين فيها عن 300، أو ما يعادل 50 في المائة من سعة المكان.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة: إن الهند سجلت 268833 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 السابقة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36.84 مليون.

وأضافت أن الوفيات زادت 402 لتصل إلى 485752.

وقال مسؤولون في العاصمة الصينية أمس: إنه تم رصد إصابة بأوميكرون في بكين فيما تواجه البلاد بؤرا من هذه المتحورة لفيروس كورونا شديدة العدوى قبل انطلاق أولمبياد بكين الشتوية.

ويأتي ذلك غداة فرض مدينة تشوهاي (جنوب) قيودا على السفر بحافلات النقل العام بعد رصد سبع إصابات على الأقل بالمتحور أوميكرون.

وتواجه الصين طفرة إصابات بكوفيد - 19 ضمنها إصابات عدة بالمتحور أوميكرون، وتكثف الدولة محاربتها للفيروس قبيل الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين الشهر المقبل.

وطلب من ملايين الأشخاص في أنحاء الصين البقاء في المنزل في الأسابيع الأخيرة، فيما ألغيت رحلات جوية داخلية كثيرة وأغلقت مصانع.

وقال بانج تشينج هو، أحد المسؤولين في تشوهاي خلال مؤتمر صحافي: إن إصابة محلية بأوميكرون رصدت في حي هايديان الذي يضم مقار شركات التكنولوجيا.

ومنعت الصين منذ فترة طويلة الأشخاص من دخول مناطق أبلغت عن رصد إصابات، وطلبت من جميع الوافدين تقديم اختبارات سلبية بكوفيد.

كما طلب من السكان في الأسابيع الأخيرة عدم مغادرة المدينة لتمضية عطلة عيد الربيع المقبلة.

والجمعة، قالت مدينة تشوهاي الساحلية المتاخمة لماكاو، إنه تم اكتشاف أوميكرون لدى شخص مصاب مع أعراض خفيفة وستة مصابين دون أعراض.

وطلب المسؤولون في تشوهاي من السكان تجنب مغادرة المدينة إلا عند الضرورة على أن يقدم الذين يودون الخروج منها نتيجة سلبية لاختبار كوفيد - 19 يجرى في الساعات الـ 24 السابقة لموعد الرحيل.

وبدأت المدينة أمس الأول حملة اختبارات واسعة لسكانها البالغ عددهم 2.4 مليون شخص بعدما اكتشفت إصابة بكوفيد - 19 في مدينة تشونجشان المجاورة في وقت سابق من الأسبوع.

وتلقت أنشطة تجارية بينها صالونات التجميل والنوادي الرياضية ودور السينما تعليمات بالإغلاق الخميس الماضي، فيما أعلنت السلطات وقف خطوط حافلات النقل العام.

وأبقت الصين عدد الإصابات بكوفيد - 19 منخفضا نسبيا على أراضيها طوال الجائحة من خلال استراتيجيتها "صفر كوفيد" القائمة على طلب إجراء اختبارات واسعة وإغلاق صارم عند اكتشاف إصابات.

وفرضت عمليات إغلاق قاسية على مدن صغيرة حيث صدرت أوامر لملايين الأشخاص بالبقاء في منازلهم والخضوع للفحوص، فيما فرضت المراكز الاقتصادية مثل شنغهاي وبكين إغلاقا وأجرت اختبارات على أحياء محددة فقط.

غير أن المتحور أوميكرون رصد في مدينة تيانجين القريبة من بكين قبل أن يتفشى في مدينة أنيانج.

وقال مي فينخ الناطق باسم لجنة الصحة الوطنية للصحافيين أمس إن البلاد تواجه تحديا مزدوجا يتمثل في متحوري دلتا وأوميكرون.

وحذر المناطق التي لم تشهد بعد تفشيا للمرض من التراخي في تنفيذ الإجراءات الوقائية، داعيا إلى تعزيز الرقابة لدرء الأخطار.

وقالت السلطات الصينية: إنها سجلت 104 إصابات بكوفيد - 19 أمس.