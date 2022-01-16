قلق أمريكي من الهيمنة الصينية على سوق المعادن النادرة .. ضغوط لبناء احتياطي استراتيجي

قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، أحدهما جمهوري والثاني ديمقراطي، مشروع قانون يهدف إلى التخفيف من اعتماد الولايات المتحدة على الصين لتزويدها بالمعادن النادرة الأساسية لتصنيع التكنولوجيات المتقدمة.وبحسب "الفرنسية"، قال السناتور الجمهوري عن ولاية أركنسا توم كوتون في بيان "إن وضع حد لاعتماد أمريكا على الحزب الحاكم الصيني من أجل استخراج هذه المواد وتحويلها أمر ضروري إذا كنا نريد الفوز بالمنافسة الاستراتيجية ضد الصين وحماية أمننا الوطني".والمعادن النادرة هي مجموعة من المعادن المهمة لتصنيع عدد من الأجهزة والهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والأسلحة.وشكلت كميات المعادن النادرة التي استوردتها الولايات المتحدة من الصين في 2019 ما نسبته 80 في المائة من إجمالي الواردات الأمريكية لهذه المواد، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.وبحسب البيان، يهدف مشروع القانون الذي قدمه توم كوتون ومارك كيلي، السناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا، إلى "حماية أمريكا من خطر اضطراب الإمدادات بالمعادن النادرة" وتشجيع تصنيعها في الولايات المتحدة.وينص مشروع القانون على أن توجد وزارتا الدفاع والداخلية "احتياطي استراتيجي" من المعادن النادرة بحلول 2025 يكفي لتلبية حاجات الجيش وقطاع التكنولوجيا وبنى تحتية أخرى أساسية "على مدى عام في حال تعطلت سلسلة التوريد".وأكد السناتور مارك كيلي أن "مشروع القانون المنبثق عن الحزبين سيعزز مكانة الولايات المتحدة كرائدة تكنولوجية عالمية من خلال تقليل اعتمادنا على خصومنا مثل الصين بهدف الحصول على المعادن النادرة".وبحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، تملك الصين أهم حقول المعادن النادرة مع احتياطي من 44 مليون طن من هذه المعادن وتتمتع بظروف استخراج مناسبة وبمعايير بيئية أقل صرامة.يشار إلى أنه على مدى العقدين الماضيين تبنت الحكومة الصينية مجموعة من السياسات لتشديد قبضتها على إنتاج وتصدير ما يعرف بـ"العناصر الأرضية النادرة"، التي تتألف من مجموعة فريدة من 17 عنصرا معدنيا.اعتمدت الصين في هذا الموقف على مكانتها المميزة بصفتها المنتج والمورد المهيمن على تلك المجموعة من المعادن النادرة، إذ تنتج بمفردها نحو 90 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، أما أسباب تبنيها هذا النهج في تشديد قبضتها على هذه السوق، فإنه أمر مثير للجدل حتى الحين.فتلك المجموعة من العناصر مهمة لعدد من الصناعات عالية التقنية، بما في ذلك أنظمة الطاقة المتجددة وأنظمة الدفاع المختلفة، وفي كلا المجالين تتنامى قدرات الصين واحتياجاتها لتلك المعادن. هذا على الأقل ما تبرر به الصين خطواتها في هذا المجال.إلا أن خصوم بكين وتحديدا واشنطن وطوكيو، فيعدون الأمر نوعا من الابتزاز الصيني، فتلك المجموعة من المعادن الأرضية تدخل في توليفة شديدة الأهمية من الصناعات التجارية الأمريكية واليابانية مثل السيارات الهجين والتقليدية، والنفط والغاز، والإضاءة الموفرة للطاقة والإلكترونيات المتقدمة، والهواتف الذكية، والكيماويات والمعدات الطبية، وكذلك الصناعات الدفاعية الأمريكية التي تنتج أنظمة أسلحة مختلفة.وهذه العناصر هي: السكانديوم، والإيتريوم، واللنثانيوم، والسيريوم، والبريزيوديميوم، والنيوديميوم، والبروميثيوم، والسماريوم، واليوروبيوم، والجادولينيوم، والتيربيوم، والدسبروزيوم، والهولميوم، والإربيوم، والثوليوم، والإيتربيوم، واللوتيتيوم.وفرضت الصين مزيدا من القيود، سواء تعلق الأمر بالإنتاج أو التصدير، أدت إلى ارتفاع أسعار تلك المعادن الأرضية النادرة وقوضت القدرة التنافسية العالمية لعديد من الشركات الأمريكية واليابانية، ودفعتها إلى خفض إنتاجها وتقليص أعداد العاملين، وحدت من قدرتها الابتكارية في الوقت ذاته.إلا أن مشاعر القلق المهيمنة على سوق المعادن النادرة في الوقت الراهن، يتوقع لها ألا تستمر كثيرا، إذ إنه من المرجح أن يتآكل تأثير الصين في هذا المجال في الأعوام المقبلة لأن ديناميكيات السوق المتغيرة تعمل على تمكين جهات فاعلة جديدة من دخول الأسواق والمنافسة.وعلى الرغم من أن تلك المعادن تسمى النادرة إلا أن معظمها متوافر نسبيا في التربة، لكن عملية التعدين وتحويل المعادن إلى مواد قابلة للاستخدام عملية باهظة الثمن أولا ومضرة بالبيئة ثانيا، ورغم ذلك، فإن الصين أفلحت في استخدام مجموعة من العوامل أبرزها انخفاض تكلفة الأيدي العاملة نسبيا، وقوانينها البيئية المتساهلة، للحصول على ميزة تنافسية في السوق العالمية منحتها إمكانية أن تكون المورد الرئيس لتلك المعادن.فخلال العقد الممتد من 2008 إلى 2018 صدرت الصين ما يقرب من 408 آلاف طن أي ما يعادل 42 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية، بينما احتلت الولايات المتحدة المركز الثاني كأكبر مصدر، ولكن بفارق كبير حيث بلغت صادراتها 9 في المائة من الإجمالي العالمي تقريبا تليها ماليزيا والنمسا واليابان.ووفقا للبيانات المتاحة، فإن قيمة الصادرات الصينية من تلك المعادن اقتربت كثيرا من 400 مليون دولار خلال 2019، وذهب أغلب الصادرات إلى القوى الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، وتحديدا اليابان التي استقطبت بمفردها 36 في المائة من الصادرات الصينية من المعادن النادرة، لتحتل بذلك الوجهة الأولى للمعادن الصينية النادرة، تليها الولايات المتحدة بنحو 33 في المائة وهولندا 10 في المائة، وكوريا الجنوبية وإيطاليا 5 و3.5 في المائة على التوالي، وبذلك استوردت خمس دول فقط نحو 90 في المائة من صادرات الصين من المعادن النادرة.