لماذا يمكن لعائد بنسبة 0.007 % أن يكون خطيرا؟

إذا كنت تريد بارومترا لقياس العاصفة في معنويات القطاع المالي، يمكنك أن تفعل ما هو أسوأ من النظر إلى واحدة من أكثر آليات التمويل شيوعا للاقتصاد العالمي، منتج تمويل تجاري عمره قرون يدعى بالموافقة المصرفية.مقارنة بالأجهزة الأخرى المستخدمة لتعزيز حركة التداول - تمويل سلسلة التوريد، وشراء الذمم المدينة، وتمويل الفواتير، وخطابات الاعتماد - فإن الموافقات المصرفية مصممة لتكون آمنة بقدر ما هي مملة. إنها وعود دفع مضمونة وقصيرة الأجل مكفولة من قبل البنك وتتحول إلى سائلة من خلال كونها قابلة للتداول في البورصة. ينبغي أن تكون السوق المستقرة التي يمكن توقعها أمرا مفروغا منه.لكن كما أظهر ليكس جرينسل، حتى المنتج المالي العادي يمكن تحويله إلى شيء لا يشبه كثيرا المفهوم الأصلي، ويخفي المخاطر خارج الميزانية ويتسبب في خسائر بمليارات الدولارات للمستثمرين الذين لا ينتبهون. فقط اسأل بنك كريدي سويس، المتورط الآن في شبكة من المطالبات القانونية من العملاء الذين لديهم أموال مستثمرة في طريقة جرينسل "المبتكرة" لتمويل سلسلة التوريد.منذ أعوام، والبنوك الصينية والقطاع المالي الصيني الأوسع تبتكر بطريقة لا تختلف عن الموافقة المصرفية. وفقا لبيانات شركة سي إي آي سي، بلغت قيمة سوق الموافقات المصرفية الصينية ثلاثة تريليونات رنمينبي في أواخر العام الماضي، بانخفاض عن ذروة قريبة من ثمانية تريليونات رنمينبي في 2014، لكنها لا تزال واسعة وجزءا رئيسا من نشاط الظل المصرفي الذي تعتمد عليه الصين لتغذية نموها.لقد نمت خدمات الظل المصرفية كنسبة من النشاط المالي الإجمالي للصين بشكل كبير في الأعوام الأخيرة. إنها تمثل الآن أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما يقرب من لا شيء قبل الأزمة المالية العالمية، وفقا لبحث نشرته مدرسة مانشستر ووايلي. وذلك يضعها في مرتبة متقدمة على المملكة المتحدة، حيث نمت خدمات الظل المصرفية أيضا من حيث الأهمية، لكنها تعادل بالكاد نصف الناتج المحلي الإجمالي.إن منتجات الظل المصرفي كثيرة ومتنوعة، لكن الجزء الأكبر منها بطريقة أو بأخرى هي لوائح مصرفية سائدة مختصرة. لقد أصبحت الموافقات المصرفية طريقة مهمة للبنوك الصينية للامتثال للإملاءات الحكومية بشأن الإقراض، حيث يتم احتسابها كقروض، مع تجنب رسوم رأس المال لإقراض الميزانية العمومية.هناك عدد من القضايا التي تثير قلقا محتملا. إذ يمكن استخدام الموافقات المصرفية كمولد نقدي كيميائي نموذجي خارج الميزانية العمومية، يتلقى البنك من العميل نقدا عن طريق دفعة ضمان مقدمة مقابل ضمان خارج الميزانية العمومية، ومن ثم يصبح قادرا على تداول الموافقة المصرفية مع بنك آخر قد يكون أكثر حرصا على زيادة حجم القروض دون تضخيم ميزانياته العمومية.إن جاذبية البنوك واضحة. لكن الكيمياء تعمل مع العملاء أيضا. فقد كتب ماثيو لوينشتاين، وهو محلل في شركة جيه كابيتال ريسيرش، قبل عدة أعوام عن أدلة على التواطؤ بين البنوك الإقليمية والحكومات المحلية التي تعاني ضائقة مالية التي استخدمت المنتجات أساسا "لطباعة أموالها الخاصة". واليوم، تتعرض الحكومات المحلية للضغط مرة أخرى، حيث تم تقييد ممارساتها المربحة المتمثلة في جمع التمويل العام عن طريق بيع الأراضي لمطوري العقارات من قبل بكين. وفجأة ظهر حافز متجدد لطباعة النقود بطريقة إبداعية.تم أيضا تجاوز أدوات الأمان المهمة الخاصة بصيغة الموافقة المصرفية الأصلية. فقد تم ترحيل المدد القياسية قصيرة الأجل لبضعة أشهر بشكل روتيني من قبل البنوك التي لا ترغب في إنهاء الحفلة. وتم تخفيض مستويات الضمان. قد يكون عدم كفاية عمليات التحقق من صحة الأمان والمعاملات التجارية الأساسية قد سهل أيضا عمليات الاحتيال.تم إطلاق حملة قمعية على عمليات الاحتيال في 2017، وهو أحد أسباب التراجع الحاد في ذلك العام في إصدار تمويل الفواتير، مثل الموافقات المصرفية والأوراق التجارية. كانت المشكلة أكثر انتشارا بكثير من كونها عددا قليلا من الصفقات التجارية الوهمية. يقول الخبراء المحليون إن جزءا كبيرا من عائدات القروض استخدم لاحقا في شراء العقارات. كما أعيد تدوير منتجات إدارة الثروات، وهو نشاط آخر من أنشطة الظل المصرفي التي تدفعها البنوك، إلى قبولات مصرفية.تبع ذلك ذعر آخر في 2019 بعد فشل بنك باوشانغ. إذ توقفت سوق التمويل بين البنوك، ويرجع ذلك جزئيا إلى المخاوف بشأن عمليات الاحتيال وعدم كفاية الضمانات على الموافقات المصرفية.بغض النظر عن مدى أمان هذه الأنواع من المنتجات من الناحية النظرية، فهي بالتأكيد ليست خالية من المخاطر من الناحية العملية. لسوء الحظ، تقوم السوق بتسعيرها بشكل متزايد كما لو كانت كذلك. ففي نهاية الشهر الماضي، وصل الطلب على الموافقات المصرفية في الصين إلى مستوى مرتفع جديد، حيث سعت البنوك جاهدة إلى ضرب أهداف الإقراض الحكومية. العائد الناتج: نسبة 0.007 المائة "خالية من المخاطر" إلى حد كبير.