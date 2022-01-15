انطلاق التمرين التعبوي المشترك الثالث للأجهزة الأمنية في دول الخليج

انطلق اليوم التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي 3" في المنطقة الشرقية، بمشاركة قوات أمنية مجهزة من جميع الدول الأعضاء برعاية مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني.

ونوه قائد تمرين أمن الخليج العربي الثالث اللواء شايع بن سالم الودعاني، إلى أنه تم التخطيط للتمرين التعبوي المشترك لأجهزة الأمن بدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي ٣" منذ صدور الموافقة من وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي على إقامة النسخة الثالثة من التمرين في السعودية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من إقامة التمرين تمثلت في الإعداد والتخطيط له وفق الجدول الزمني، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من التمرين التي انطلقت اليوم بتدشين التمرين، وصولاً لأهدافه المتمثلة في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين قطاعات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التهديدات المحتملة التي قد تتعرض لها الدول الخليج، قائلاً:" إن رسالة التمرين تتمثل في أن خليجنا واحد وأمننا واحد، وهي الرسالة الواضحة التي يجب أن تصل إلى كل من تسول له نفسه المساس بأمن الخليج".

عقب ذلك، تفقد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني مركز القيادة والسيطرة في مقر التمرين وتعرف على الخلايا الأمنية المشاركة والفرضيات كافة.

‏وأكد أن مصير هذه الدول هو مصير مشترك وأن أمنها واحد، لذلك تم تنفيذ النسخة الثالثة من هذا التمرين إضافة إلى التمارين الأخرى، مبينًا أنه أضيف إليه حرس الحدود وخفر السواحل لتكتمل منظومته.





