وصول دفعة جديدة من المساعدات السعودية الطبية إلى تونس لمكافحة انتشار كورونا

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصلت اليوم إلى تونس العاصمة دفعة جديدة من المساعدات السعودية الطبية تشمل 160 طنا من الأكسجين السائل، في إطار الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للإسهام في مكافحة انتشار فيروس كورونا في تونس.



وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز أن مركز الملك سلمان للإغاثة جاء تجسيدا لجهود المملكة الإنسانية والإغاثية وتأكيدا لحرصها على دعم العمل الإنساني في كافة بقاع العالم.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد - 19) في مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة.