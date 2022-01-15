5281 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (5281) إصابة مؤكدة وتعافي (2996) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (310) .

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (609953) فيما وصل عدد حالات التعافي إلى (561542), كما جرى تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى (8905) "رحمهم الله".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).