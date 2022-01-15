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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

إيرباص تحتفظ بالمرتبة الأولى في مجال صناعة الطائرات

إيرباص تحتفظ بالمرتبة الأولى في مجال صناعة الطائرات

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