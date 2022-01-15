"الصحة": التحصين يقلل أعداد المنومين في المستشفيات ويمنع المضاعفات الخطيرة

قالت وزارة الصحة: إن العلاقة بين التحصين والتنويم في المستشفيات علاقة عكسية مؤكدة أن في حال زيادة أعداد المحصنين، تقل أعداد المنومين وأن اللقاح يحمي من المضاعفات الخطيرة.وأشارت الوزارة إلى توافر الفحص السريع للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا في عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"، حيث تظهر نتيجة الفحص في تطبيق صحتي بعد ثلاث ساعات من الفحص.وأعلنت الوزارة تسجيل 5628 إصابة بجديدة بفيروس كورونا في المملكة أمس، حيث بلغ إجمالي الإصابات 604672 إصابة، منها 287 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة في المستشفيات.وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 558546 حالة بشفاء 3511 حالة جديدة، وبلغت نسبة التعافي نحو 98.2 في المائة من إجمالي الحالات.وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 8903 وفيات.ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح، حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار الفيروس.