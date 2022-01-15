وفيات كوفيد تتجاوز 5.5 مليون و2.8 مليون إصابة يوميا حول العالم

واصل وباء كوفيد - 19 انتشاره هذا الأسبوع في كل أنحاء العالم باستثناء إفريقيا، أول منطقة تسجل تراجعا في الإصابات بعد موجة "أوميكرون".وسجلت نحو 2.8 مليون إصابة يوميا في العالم، وارتفع المؤشر مجددا الأسبوع الماضي عن الذي قبله، بحسب حصيلة جمعتها فرانس برس حتى نهاية الأسبوع.وارتفعت الإصابات في كل المناطق، باستثناء إفريقيا، حيث ظهر متحور أوميكرون أولا، وسجل تحسن في الوضع الوبائي مع تراجع عدد الإصابات 11 في المائة.وتسبب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن 5519380 شخصا في العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأول (ديسمبر) 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية أمس.وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات جراء الفيروس 846488 حالة، تليها البرازيل 620545، الهند 485350، وروسيا (319911).والبيرو هي الدولة التي سجلت أعلى عدد وفيات نسبة إلى عدد السكان تليها البوسنة والمجر.وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث، آخذة في الحسبان العدد الزائد للوفيات المرتبة على الوباء.ووافقت منظمة الصحة العالمية أمس على عقارين لعلاج المصابين بكوفيد - 19 يضافان إلى مجموعة من الوسائل المتاحة إلى جانب اللقاحات، لدرء خطر الإصابة بعوارض شديدة والموت من الفيروس.وفي توصيتهم التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية بي إم جي BMJ قال خبراء المنظمة إن عقار التهاب المفاصل باريسيتينيب المستخدم مع الكورتيكوستيرويدات لعلاج مرضى كوفيد المصابين بأعراض حادة أو حرجة أدى إلى تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة وتقليل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي.وأوصى الخبراء أيضا بالعلاج بالأجسام المضادة الاصطناعية سوتروفيماب لمرضى كوفيد الذين يعانون أعراضا غير خطيرة والمعرضين لخطر دخول المستشفى، مثل المسنين والأشخاص الذين يعانون نقص المناعة أو أمراضا مزمنة مثل مرض السكري.وأفاد باحثون بأن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا تسببت في ارتفاع معدل نقل الأطفال الرضع في المملكة المتحدة إلى المستشفى عن معدلات نقلهم بسبب السلالات السابقة من كوفيد - 19، إلا أن فترات الإقامة في المستشفى كانت قصيرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس.وذكر فريق البحث في بيانات تم نشرها أمس، أن نسبة الرضع الذين لم يتموا عامهم الأول 42 في المائة من إجمالي الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى خلال موجة "أوميكرون"، مقارنة بـ30 في المائة بين أيار (مايو) ومنتصف كانون الأول (ديسمبر) عندما كانت سلالة دلتا هي السائدة.ورغم ذلك كانت اختبارات الرضع الذين دخلوا المستشفى إيجابية، حيث لم يتم تسجيل وفيات بينهم، وكانت حاجتهم للأكسجين أقل ومعدل إدخالهم وحدات الرعاية المركزة أقل مقارنة بموجة "دلتا".وتعزز هذه البيانات أدلة في الولايات المتحدة تشير إلى ارتفاع معدل نقل الرضع إلى المستشفى بسبب "أوميكرون". إلا أن فريق البحث في المملكة المتحدة ذكر أن ذلك يندرج تحت المتوقع عادة خلال شتاء مليء بحالات العدوى التنفسية.وعطلت المحكمة الأمريكية العليا قرار جو بايدن فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الشركات التي توظف أكثر من 100 أجير.في المقابل، أيدت المحكمة العليا إلزامية تلقي التلقيح في المنشآت التي تحظى بتمويل فيدرالي.وأعلنت الحكومة النروجية أمس، أن النرويج ستوسع نطاق التلقيح ضد كوفيد - 19 ليصل إلى فئة الأطفال بين خمسة و11 عاما على أساس طوعي ودون إصدار توصية رسمية بذلك.وأصيبت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون بفيروس كورونا، كما علم أمس لدى أوساطها لتصبح ثالث زعيم حزب يصاب بالمرض.وقال الناطق باسمها يوهان اكستروم لوكالة فرانس برس "تبينت إصابة رئيسة الوزراء بعد إجرائها فحصا سريعا للكشف عن كوفيد، وتتبع التوصيات الحالية وستقوم بعملها من منزلها".وأعلن مطار هونج كونج الدولي أمس أنه سيحظر رحلات الترانزيت من أكثر من 150 دولة في تشديد جديد لإجراءات المدينة لمكافحة تفشي كوفيد - 19.ويفاقم هذا القرار من عزلة هونج كونج على الساحة الدولية، في وقت تتبنى السلطات استراتيجية "صفر كوفيد"، ما يتسبب بمتاعب لشركات الطيران، التي بدأ البعض منها يتجنب المنطقة الصينية بسبب القواعد الصحية الصارمة. وسيدخل القرار حيز التنفيذ غدا، ويستمر تطبيقه مدة شهر.