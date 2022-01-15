رابع جلسة تراجع للدولار .. الخسائر أكثر وضوحا مقابل الين واليوان

تراجع الدولار الأمريكي أمس للجلسة الرابعة على التوالي، ليبلغ أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، مع تبني المستثمرين وجهة النظر بأن معظم الميل إلى التشديد أخيرا من جانب "الفيدرالي الأمريكي" كان موضوعا في الحسبان بالفعل.وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 94.62 مقابل سلة من العملات، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر).وعلى أساس أسبوعي، انخفض 1.11 في المائة، وهو أكبر هبوط له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2020. والخميس، نزل عن متوسط التحركات في 100 يوم للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) 2021.وأمام العملات الرئيسة الأخرى، كانت خسائر الدولار أكثر وضوحا مقابل الين الياباني واليوان الصيني، إذ انخفض أمامهما 0.4 في المائة و0.3 في المائة على الترتيب.وصعد اليورو بأكثر من 1 في المائة منذ بداية الأسبوع وخرج من النطاق الذي كان محصورا فيه منذ أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، مسجلا أعلى مستوى له منذ 11 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 1.1483 دولار.وارتفع الجنيه الاسترليني على الرغم من أزمة سياسية تهدد بقاء بوريس جونسون رئيس الوزراء في منصبه، وحقق الاسترليني رابع زيادة أسبوعية على التوالي بما يزيد على 0.5 في المائة، وبلغ في أحدث تعاملات 1.3730 دولار.واستقرت العملات المشفرة بعد أسبوع متقلب، إذ ظلت أسعار بيتكوين قرب أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر عند ما يقل عن 42 ألف دولار.إلى ذلك، سجلت أسعار الذهب أمس أعلى زيادة أسبوعية منذ تشرين الثاني (نوفمبر)، مدعومة بانخفاض الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المتعاملون مزيدا من البيانات الاقتصادية لاستجلاء الإطار الزمني لتقليص برنامج البنك المركزي الأمريكي لشراء السندات.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1826.51 دولار للأوقية "الأونصة" وارتفع بنحو 1.7 في المائة هذا الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1826.80 دولار للأوقية.وخسارة الدولار تجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى. كما يواجه العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أول تراجع أسبوعي منذ أربعة أسابيع.وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.16 دولار للأوقية، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين.وارتفع البلاتين 0.9 في المائة إلى 978.32 دولار للأوقية ويتجه نحو تسجيل زيادة أسبوعية.وانخفض البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1871.87 دولار للأوقية ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية.