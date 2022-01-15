6264 سعودية تعمل في قطاع التعدين والمحاجر

ارتفع عدد السعوديات العاملات في قطاع التعدين واستغلال المحاجر ويخضعن لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، 11.1 في المائة خلال عام، إذ بلغ عددهن 6264 مواطنة بنهاية الربع الثالث 2021 مقارنة بنحو 5636 مواطنة بنهاية الفترة نفسها من 2020.

ووفقا لبيانات حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت السعوديات العاملات في القطاع على النسبة الكبرى من النساء 88.6 في المائة من إجمالي 7064 موظفة، مقابل 800 موظفة أجنبية.

وإجمالا، بلغ عدد العاملين في القطاع نحو 173224 موظفا بنهاية الربع الثالث 2021، شكل السعوديون 64.5 في المائة منهم، بنحو 111765 موظفا مقابل 61459 موظفا أجنبيا.

واستحوذ الموظفون الرجال العاملون في المنشآت على النسبة العليا من عدد العاملين، إذ بلغ عددهم 166160 موظفا.

واختتمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة الرياض، أمس الأول، وبحث جملة من الموضوعات تشمل واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم، وإسهام مشاريع التعدين في تنمية المجتمعات واستعراض إمكانات وفرص القطاع في المملكة والإقليم.

وشارك في فعاليات المؤتمر 2000 شخص من 100 دولة و150 من كبار المستثمرين العالميين و100 متحدث دولي بارز، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، وقادة القطاعات المالية ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول.

ويؤسس المؤتمر، الذي تعده الوزارة من أهم الأحداث التي أقيمت في تاريخ التعدين في السعودية، لتفاهمات وشراكات طويلة الأمد في هذا المجال أخذا في الحسبان ما تشير إليه التوقعات من ازدياد الطلب على المعادن في المستقبل بمقدار سبعة أضعاف، نتيجة التحول الكبير إلى استخدامات الطاقات.