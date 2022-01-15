ارتفاع أسعار السيارات في السعودية للعام الثالث .. 1% في 2021

ارتفعت أسعار السيارات في السعودية خلال العام الماضي 1 في المائة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعارها 108.4 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) من 2021 مقابل 107.3 نقطة في الشهر ذاته من 2020.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية والبنك المركزي السعودي "ساما"، فإن ارتفاع أسعار السيارات خلال العام الماضي يعد الثالث على التوالي، حيث كانت أسعارها قد ارتفعت 0.04 في المائة في 2019.

وكان الرقم القياسي لأسعارها 97.8 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) 2018، فيما ارتفع إلى 97.9 نقطة في ديسمبر 2019، ثم ارتفعت 9.6 في المائة في 2020.

وجاء ارتفاع أسعار السيارات متوافقا مع معدل التضخم، الذي يقيس أسعار السلع والخدمات في البلاد، الذي سجل 1.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2020.

وكان الرقم القياسي لأسعار السيارات قد تراجع ثلاثة أعوام على التوالي قبل أن يرتفع في الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث تراجع 4.5 في المائة في 2016، ثم 2.6 في المائة في 2017، و0.5 في المائة خلال 2018.

وسمحت السعودية بقيادة المرأة للسيارة بدءا من منتصف 2018، ما قد يكون أحد أسباب ارتفاع الطلب خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة .

وفي سياق متصل، ارتفع تمويل واردات السيارات عن طريق المصارف التجارية 10.3 في المائة خلال أول 11 شهرا من العام ليبلغ 26.25 مليار ريال، مقابل 23.81 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020.

وكان التمويل ارتفع 2.8 في المائة ليبلغ 26.2 مليار ريال في 2020، مقابل 25.4 مليار ريال في 2019.

ويشير ذلك إلى صعود تمويل واردات السيارات في 2021 للعام الثالث على التوالي، حيث كان قد ارتفع في 2019 28.7 في المائة، مقابل 19.8 مليار ريال في 2018.

وتراجع تمويل واردات السيارات قبل الأعوام الثلاثة الأخيرة لثلاثة أعوام على التوالي، حيث تراجع 35.1 في المائة في 2016 ليبلغ 34.8 مليار ريال، ثم 26.1 في المائة ليبلغ 25.7 مليار ريال في 2017، وتراجع 23.1 في المائة في 2018 ليبلغ 19.8 مليار ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية