النفط يصعد رغم احتمالات سحب الصين من مخزوناتها .. "برنت" عند 85.6 دولار

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع مدعومة بقيود العرض وضعف الدولار وعلى الرغم من أن مصادر تقول إن الصين تستعد للسحب من احتياطيات الخام قرب السنة القمرية الجديدة.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.16 دولار أو 1.4 في المائة إلى 85.63 دولار للبرميل الساعة 1125 بتوقيت جرينتش في أعلى مستوى منذ شهرين ونصف الشهر.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار أو 1.3 في المائة إلى 83.18 دولار للبرميل.

وتحولت أسعار النفط الخام للزيادة فيما اتجه الدولار نحو ما يمكن أن يكون أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يربو على عام. ويجعل ضعف الدولار السلع الأولية في متناول حائزي العملات الأخرى.

وتوقعت عدة بنوك أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل هذا العام إذ من المنتظر أن يتجاوز الطلب العرض.

ومع ذلك قالت مصادر لـ"رويترز" إن الصين تعتزم السحب من احتياطيات النفط قرب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بين 31 يناير والسادس من فبراير.