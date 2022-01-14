أسهم أوروبا تتراجع بفعل تنامي مخاوف التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بعد تصريحات تشير إلى تشديد السياسة النقدية من مسؤولين في البنك المركزي الأمريكي، الأمر الذي عزز مخاوف بشأن تداعيات ذلك، في حين أعلنت شركة ساب الألمانية تحقيق أرباح فصلية قوية في قطاع قاعدة البيانات السحابية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة ليسير على درب أسواق عالمية متراجعة في ظل توتر أعقب تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن التلميح برفع سعر الفائدة في مارس آذار لمكافحة التضخم.

وتراجعت كافة القطاعات، وكان قطاع التكنولوجيا الأكثر انخفاضا ونزل 1.3 بالمئة في حين كان قطاع البنوك ضمن الأقل تراجعا.

لكن سهم شركة ساب الألمانية للبرمجيات ارتفع 1.9 بالمئة وكان ضمن الأفضل أداء على المؤشر ستوكس 600 بعدما قالت إن أرباحها في الربع الأخير من العام من قطاع الحوسبة السحابية قفزت 28 بالمئة.

وهوى سهم شركة الكهرباء الفرنسية إي.دي.إف 23.4 بالمئة بعدما أصدرت فرنسا أمرا للشركات التي تسيطر عليها الدولة ببيع المزيد من الطاقة النووية زهيدة الثمن إلى منافسين أصغر حجما للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد.