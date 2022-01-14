5628 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (5628) إصابة مؤكدة وتعافي (3511) حالة, فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (287).

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (604672), وعدد حالات التعافي (558546), وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8903) "رحمهم الله".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).