الأزمة مستمرة.. أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش مرة أخرى



ألغت الحكومة الأسترالية وللمرة الثانية تأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش اليوم الجمعة قائلة إن المصنف الأول عالميا ربما يشكل خطرا على السكان لعدم تلقيه التلقيح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار.

وبناء على ما يتمتع به من صلاحيات في الوقت الحالي ألغى وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية بعدما قضت محكمة محلية يوم الاثنين الماضي بإبطال قرار الحكومة السابق بإلغاء تأشيرة دخول اللاعب إلى البلاد من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي يحمل لقبها.

وقال وزير الهجرة في بيان "اليوم استخدمت سلطاتي طبقا لقوانين الهجرة في إلغاء التأشيرة التي يحملها السيد نوفاك ديوكوفيتش لأسباب تتعلق بالصحة والنظام العام ومن أجل المصلحة العامة للبلاد."

وحسب المادة التي طبقت لإلغاء التأشيرة فإن ديوكوفيتش لن يتمكن من الحصول على تأشيرة جديدة لدخول أستراليا لمدة ثلاثة أعوام إلا في حالات استثنائية تتعلق بالمصالح الأسترالية.

وربما يكون قرار الإلغاء الثاني للتأشيرة مقدمة لمعركة قضائية أخرى يسعى من خلالها ديوكوفيتش للحصول على فرصة للعب في أستراليا المفتوحة التي تنطلق الاثنين المقبل في ملاعب ملبورن بارك الصلبة والسعي للفوز باللقب رقم 21 في البطولات الكبرى والانفراد بالرقم القياسي العالمي.

وأكد مصدر قريب من اللاعب الصربي (34 عاما) أن الأخير يبحث في إمكانية التقدم بطعن جديد ضد القرار وخيارات أخرى بهدف البقاء في أستراليا والمنافسة في البطولة الكبرى.

ويتقاسم ديوكوفيتش الرقم القياسي العالمي لعدد مرات التتويج بالألقاب في البطولات الأربع الكبرى مع السويسري روجر فيدرر والإسباني رفائيل نادال برصيد 20 لقبا لكل منهم.

ورغم القرار تدرب ديوكوفيتش في أحد ملاعب ملبورن بارك في وقت سابق اليوم الجمعة بعد أن أضيف للقرعة الرئيسية في أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي أمس الخميس.

وبناء على القرعة فإن المصنف الأول من المقرر أن يواجه مواطنه الصربي ميومير كيسمانوفيتش غير المصنف يوم الاثنين أو الثلاثاء في الدور الأول.