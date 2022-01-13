ارتفاع "داو جونز" بعد صدور بيانات أسعار المنتجين وانخفاض "ناسداك" و"ستاندرد اند بورز"

ارتفع المؤشر داو جونز اليوم الخميس بعد أن عزز تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجين في ديسمبر الآمال بأن التضخم بلغ ذروته بالفعل، في حين دفع هبوط أسهم شركات الرعاية الصحية والشركات الكبرى مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إلى التراجع.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد أن كان صعد 0.8 بالمئة في نوفمبر وسط تراجع كلفة السلع ومؤشرات على أن اختناقات سلاسل التوريد بدأت في الانحسار.

وبحسب "رويترز" حققت تسعة من أصل 11 قطاعا رئيسيا في المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب بقيادة القطاعات التي تركز أنشطتها على الاقتصاد، ومن بينها المؤسسات المالية والصناعات والطاقة.

وتراجعت أسهم الرعاية الصحية واحدا بالمئة لتكون المعوق الأكبر على المؤشر فيما تأثر المؤشر ناسداك بهبوط شركات تسلا وميكروسوفت وميتا بلاتفورمس وأبل.

وبحلول الساعة 10:33 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 103.59 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 36393.91 نقطة، في حين انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 6.55 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 4719.80 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 75.74 نقطة أو 0.50 بالمئة إلى 15112.65 نقطة.