شاين لاوري وتايريل هاتون يستعدان للمشاركة في بطولة السعودية الدولية 2022

يعتزم كُلٌّ من شاين لاوري وتايريل هاتون، تسجيل بداية قوية ومبكرة للموسم الجديد من خلال المشاركة في بطولة السعودية الدولية للقولف برعاية صندوق الاستثمارات العامة والمقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، والتي تنطلق منافساتها الشهر المقبل على ساحل جدة بمشاركة نُخبة من أقوى لاعبي القولف في العالم.

ويعود الثنائي إلى ملعب ونادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في عطلة نهاية الأسبوع بين 3-6 فبراير المقبل بحماس كبير لبدء العام الجديد بوتيرة عالية واستعادة زخم البطولات بعد انتهاء عطلات موسم الشتاء.

وبينما قام لاوري، حامل لقب البطولة المفتوحة 2019، بقضاء إجازة نهاية العام برفقة عائلته، حرص هاتون، صاحب المركز السادس في نُسخة العام الماضي من البطولة، على اختتام إجازته بالعودة إلى الصالة الرياضية لتعزيز آماله بالصعود إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للقولف، وهو أعلى تصنيف يصل إليه في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وكان كلا اللاعبين قد أكد على ضرورة بذل مجهودات إضافية لضمان الفوز بأحد مراكز الصدارة في البطولة العالمية التي تستضيفها المملكة وتصل قيمة جوائزها إلى 5 ملايين دولار أمريكي، وتقام للعام الرابع على التواليبمشاركة نخبة لاعبي القولف العالميين.

وتعليقاً على مشاركته المرتقبة، قال الإيرلندي لاوري: "لا شك بأنّ بطولة السعودية الدولية تشهد مشاركة مجموعة من أبرز لاعبي القولف في العالم لهذا العام. وأهدف إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط الكفيلة بتعزيز موقعي ضمن التصنيف العالمي للقولف.

وأعتقد بأنّه حان الوقت لأصعد بضعة مراكز على سُلّم التصنيف العالمي. ووضعتُ قائمة بمجموعة من الأهداف الطموحة لتحقيقها هذا العام، لذا تُتيح لي هذه البطولة فرصة جيدة للمشاركة ومواجهة نُخبة لاعبي القولفالعالميين"

وأردف لاوري: "شاركت في بطولة السعودية الدولية على مدار العامين الماضيين، الرياح والأجواء مناسبة لأسلوب لعبي نوعاً ما، وما زلت أذكر مدى روعة الملعب والطقس، إنها فعلاً بطولة مميزة وقضيت وقت ممتعاً أثناء مشاركتي بها. قدّمت مستوىً جيداً خلال البطولة. ولا أذكر تحديداً المركز الذي أنهيت به البطولة في عام 2020، أعتقد أنني كُنت في منتصف الترتيب. وكان أدائي جيداً أيضاً في العام الذي سبقه".

وقال لاوري: "تتاح لنا فرصة اللعب في أوقات الصباح وبعد الظهر في اليومين الأولين من البطولة، لذا لا بد من استغلال ذلك لتسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط حيث تزداد الصعوبة بعد الظهر، وبالأخص عندما تبدأ الرياح بتحريك سطح المياه تحديداً عند الحفرة رقم 16. ومن الصعب للغاية ضرب الكرة باتجاه البحر ومن ثم محاولة استعادتها".

ومن ناحيته، أوضح اللاعب الإنجليزي تايريل هاتون بأنّه بدأ بالفعل مرحلة التحضيرات للبطولة على أمل استعادة مستواه القوي الذي ظهر به مع بداية الموسم الماضي في بطولة أبوظبي قبل أسبوع من إنهاء مشاركته في البطولة التي استضافتها المملكة العربية السعودية ضمن المراكز العشرة الأولى.

وقال هاتون: "شاركتُ العام الماضي في البطولة للمرة الأولى، وأنهيتالبطولة في المركز السادس، وكان هذا إنجازاً قوياً. كما كان أسبوعاً مميزاً داخل الملعب أو خارجه. وأتطلع بلا شك للعودة إلى هناك مجدداً".

وأردف هاتون: "سجّلت بدايةً جيدةً بفوزي في أبوظبي العام الماضي، وشاركت بعدها في بطولة ديزرت سوينج. وكان النصف الثاني من العام مخيباً للآمال، ولكن هذا هو الحال في عالم القولف. وأحرص على تقديم أفضل ما لدي في كل مرة ومن الواضح بأني أسير في الطريق الصحيح. أنا متشوق لبداية هذا العام. وأتمنى أن استمر بنفس المستوى الذي لعبت به في النصف الثاني من عام 2020 وبداية العام الماضي".

وينضم إلى لاوري وهاتون في قائمة المشاركين في بطولة السعودية الدولية برعاية صندوق الاستثمارات العامة والمقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية مجموعة من نُخبة لاعبي القولف من كأس رايدر والفائزين بالبطولات الكبرى.

وستضم هذه القائمة أسماءً مثل حامل اللقب داستن جونسون؛ وبرايسونديشامبو، وفيل ميكلسون، وسيرجيو غارسيا، وهنريك ستينسون، ولي ويستوود، ولويس أوستويزن، بالإضافة غلى نجوم المنتخب السعودي عثمان الملا وفيصل سلهب وسعود الشريف للمشاركة في البطولة التي تقام تحت مظلة الجولة الآسيوية.

وبإمكان الجميع الحصول مجاناً على تذاكر بطولة السعودية الدولية من خلال الضغط على الرابط.

للمزيد من المعلومات حول البطولة، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لقولف السعودية.