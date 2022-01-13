7 ابريل موعدا لإنطلاق دوري أبطال آسيا .. والنهائي من مباراتين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديل مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2022 بعد الأخذ بعين الاعتبار وبشكل حريص التعقيدات الناتجة عن انتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا والمخاطر الناتجه عنه وكذلك الظروف الاستثنائية التي تحيط بروزنامة مباريات كرة القدم قبل وبعد كأس العالم 2022 في قطر.

وقد باتت إجراءات السفر في قارة آسيا أكثر صعوبة نتيجة قيود وبروتوكولات السفر الجديدة التي اعتمدتها العديد من الدول من أجل الحد من انتشار متحور أوميكرون.

كما أن المنتخبات الآسيوية المتوقع أن تتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر ينتظر أن تقوم بوضع برامج إعداد مكثفة من أجل المنافسة، وبالتالي فقد استشعر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحاجة لتسهيل استعداد هذه المنتخبات في مواجهة هذه الظروف.

وبالنظر إلى ما سبق فقد صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس على تغيير مواعيد البطولة الأهم في قارة آسيا على مستوى الأندية.

وسوف يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل بإقامة المباريات على نظام التجمع مع إعادة توزيع مواعيد المباريات خلال 2022 و 2023 من أجل ضمان تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح.

وبحسب المواعيد الجديدة فإن أندية منطقة غرب آسيا سوف تتنافس بنظام التجمع وفق المواعيد التالية :

- دور المجموعات : من 7 إلى 27 أبريل 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب).

- دور الـ16 : 3 و 4 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

- ربع النهائي : 7 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

- قبل النهائي : 10 فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

وفي المقابل تتنافس أندية شرق آسيا بنظام التجمع وفق المواعيد التالية :

- دور المجموعات : من 15 أبريل إلى 1 مايو 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب).

- دور الـ16 : 18 و 19 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

- ربع النهائي : 22 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

- قبل النهائي : 25 أغسطس 2022 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).

ويقام نهائي دوري أبطال آسيا من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و 26 فبراير 2023 حيث تقام الذهاب في الغرب في حين تقام الإياب في الشرق.

وسوف يتم قريبا فتح باب الترشيح من أجل استضافة المباريات ويشار إلى أن جميع قرارات اللجان العاملة تحتاج للمصادقة من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كي تصبح سارية المفعول.