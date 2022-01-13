منظمة الصحة: 6 دول في الشرق الأوسط طعّمت أقل من 10 % من سكانها

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن حالات الإصابة بكوفيد-19 ارتفعت بنسبة 89 بالمئة في منطقة شرق البحر المتوسط في الأسبوع الأول من يناير كانون الثاني مقارنة بالأسبوع السابق لكن الوفيات انخفضت 13 بالمئة.

وذكر أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن من بين 22 دولة بالمنطقة معظمها دول شرق أوسطية، سجلت 15 دولة حالات إصابة بأوميكرون.

وقال إن ست دول في المنطقة قامت بتطعيم أقل من 10 بالمئة من سكانها.