10.2 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال أسبوع

حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في الثامن من كانون الثاني (يناير) تراجعا بلغ 13.6 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في أول كانون الثاني (يناير).وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في ثامن كانون الثاني (يناير) نحو 10.23 مليار ريال، مقارنة بنحو 11.84 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، بفارق 1.6 مليار ريال.وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، تراجعت جميع القطاعات باستثناء "قطاع الفنادق"، الذي سجل نموا 6 في المائة بمبيعات 217 مليون ريال كأعلى مبيعات في خمسة أسابيع.في حين تصدر "قطاع التعليم" التراجعات، حيث انخفضت مبيعات نقاط البيع للقطاع بنسبة 37 في المائة، لتصل إلى 107.8 مليون ريال، كما انخفضت مبيعات "قطاع الأثاث" بنحو 24.4 في المائة، تلاه قطاع "الأطعمة والمشروبات" المتراجع 19.6 في المائة.وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، شكلت مبيعات قطاع "الأطعمة والمشروبات" 14.4 في المائة بقيمة 1.47 مليار ريال، ثم قطاع "المطاعم والمقاهي" بمبيعات 1.45 مليار ريال بنسبة 14.2 في المائة.وعلى مستوى المدن، تراجع الإنفاق في العاصمة الرياض 11.5 في المائة، ليبلغ 3.2 مليار ريال مشكلة بذلك 31.5 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.62 مليار ريال بما يعادل 15.8 في المائة، ونحو 565 مليون ريال في مدينة الدمام.إلى ذلك، تراجعت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 6.9 في المائة، لتبلغ نحو 122.9 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة بنحو 132 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه، ليبلغ متوسط العملية الواحدة نحو 83.2 ريال.وحدة التقارير الاقتصادية