55 % ارتفاع الإصابات العالمية بكوفيد - 19 .. وغرامة يونانية على غير المطعمين

ارتفعت حصيلة الإصابات العالمية بفيروس كورونا كوفيد - 19، 55 في المائة؜ خلال الأسبوع من 3 إلى 9 كانون الثاني (يناير) الجاري، إلى 15 مليون إصابة جديدة، في حين ظلت أعداد الوفيات ثابتة عند 43 ألف حالة وفاة خلال الأسبوع.وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن جميع المناطق أبلغت عن زيادة أعداد الإصابات، باستثناء إفريقيا التي سجلت انخفاضا 11 في المائة فيما سجلت منطقة جنوب شرق آسيا أكبر زيادة في الحالات الأسبوعية الجديدة بلغت نسبتها 418 في المائة، تلتها منطقة غرب المحيط الهادئ بزيادة 122 في المائة.وازدادت الإصابات في إقليم شرق المتوسط 86 في المائة؜، وفي الأمريكتين 78 في المائة، وفي أوروبا 31 في المائة، كما ازدادت الوفيات في المنطقة الإفريقية 84 في المائة وفي الأمريكتين 26 في المائة؜، وانخفضت الوفيات في إقليم شرق المتوسط 11 في المائة؜ وفي أوروبا 10 في المائة؜ وفي جنوب شرق آسيا 6 في المائة.وفي اليونان قال ثانوس بليفرس وزير الصحة اليوناني، إنه سيتم فرض غرامة إدارية قيمتها 100 يورو، شهريا، ابتداء من الأسبوع المقبل، على المواطنين، ممن تجاوزوا 60 عاما، الذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، بحلول الأحد المقبل.وفي حديثه لقناة "سكاي.تي.في" التلفزيونية اليونانية، أوضح الوزير أن الاستثناءات فقط للمواطنين، الذين قدموا طلبات للحصول على استثناء لأسباب طبية وطلبهم إما قد تم قبوله وإما لم يتم فحصه بعد.وهؤلاء الذين قدموا طلبات للحصول على لقاحات في المنزل، لن يواجهوا أي غرامات أيضا.غير أن ماريوس ثيميستوكليوس الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، أشار إلى أنه من النادر للغاية أن يكون هناك سبب صحي لعدم الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا.وأضاف "إذا كان لدى الشخص أي موانع للحصول على أي نوع من اللقاحات، يمكن تطعيمه بنوع آخر من اللقاح".ومنذ الإعلان عن برنامج التطعيم، تم تحديد أكثر من 180 ألف موعد، لتلقي الجرعة الأولى، حتى أمس الأول، من قبل أشخاص، ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما.وتشمل الكثير منها إعطاء اللقاحات في المنازل. وقبل يومين من الإعلان عن التطعيم الإجباري، بلغ عدد الطلبات للحصول على لقاحات في المنازل، 23 ألفا و865، مقارنة بـ76 ألفا و900، تم تقديمها، حتى أمس الأول.وقالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن عدد المرضى بفيروس كورونا في المستشفيات الأمريكية ارتفع بنحو 33 في المائة عن الأسبوع الماضي فيما زاد عدد الوفيات 40 في المائة.وأشارت روشيل والينسكي في إفادة إعلامية إلى أن من المتوقع أن تبلغ الإصابات، المدفوعة حاليا بانتشار المتحور أوميكرون، ذروتها في الأسابيع المقبلة.وقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "اعتذارا نابعا من القلب" للشعب أمس لحضوره حفلا في مقره الرسمي خلال فترة الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا في حين طالب معارضوه باستقالته.واعترف جونسون للمرة الأولى بأنه حضر الحفل في مقره الرسمي 10 داوننج ستريت يوم 20 أيار (مايو) أيار 2020 عندما كانت القيود السارية تقصر التجمعات على أقل عدد ممكن وقال إنه يتفهم مشاعر الغضب الذي فجرها الكشف عن الحفل.وقال جونسون بوجه شاحب أمام البرلمان "أدرك الغضب الذي يشعرون به مني بسبب الحكومة التي أقودها عندما يعتقدون أن القواعد في داوننج ستريت لا يتبعها كما يجب الناس الذين يضعونها".وأضاف أنه نادم على تصرفه وإن كان يعتقد أن هذا التجمع من صميم عمله وهو قول أثار صيحات الاستهجان من نواب المعارضة.وتابع "خرجت إلى الحديقة بعد السادسة تماما في الـ20 من أيار (مايو) 2020 كي أشكر مجموعات من العاملين قبل أن أعود إلى مكتبي بعد 25 دقيقة لمواصلة العمل"، مضيفا "أنه عندما يفكر الآن فيما حدث يرى أنه "كان يجب أن أعيدهم جميعا إلى الداخل".وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إنه لا بد الآن من استقالة جونسون وإن الشعب يعده كذابا.وأضاف "الحفل انتهى يا رئيس الوزراء بعد شهور من الغش والخداع بدا مشهد مؤشر لرجل انتهى طريقه. فدفاعه أنه لم يكن يدرك أنه في حفل أمر مناف للعقل لدرجة جارحة للشعب البريطاني".وكانت مشاعر الغضب قد تنامت منذ كشفت قناة آي.تي.في نيوز التلفزيونية أن جونسون اختلط بنحو 40 من العاملين في حديقة مقر رئاسة الوزراء.من جانب آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أمام روسيا التي سجل فيها أعلى عدد وفيات بكوفيد - 19 في أوروبا، أسبوعين فقط لتستعد لانتشار المتحور أوميكرون.وأضاف بوتين "نرى ما يحدث في العالم، وذلك يظهر أن لدينا نحو أسبوعين كي نحضر أنفسنا".وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن أكثر من نصف الأوروبيين قد يصابون بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في غضون شهرين نظرا إلى "الطفرة الحالية" في الإصابات.وخرجت روسيا للتو من موجة تفشي المتحور دلتا التي أودت الإصابة به بحياة الكثيرين.ولا تزال تعاني السلطات الروسية حتى اللحظة في إقناع السكان بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد - 19.وأضاف بوتين خلال اجتماع حكومي نقله التلفزيون الروسي "من الواضح أن لقاح سبوتنيك-في فعال بما فيه الكفاية وربما أكثر من اللقاحات الأخرى المستخدمة في العالم".وأشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بالإجراءات الحالية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والولايات في مكافحة الموجة الراهنة لكورونا.وقال شولتس أمس في أول استجواب حكومي له بصفته مستشارا في البرلمان الألماني "بوندستاج" إن الإجراءات واسعة النطاق كان "لها أيضا التأثير المنشود".وذكر شولتس أن الوضع الوبائي المرتبط بمتحور أوميكرون يختلف تماما في ألمانيا عن أي مكان آخر حتى الآن، وقال: "هذا يرجع أيضا إلى الإجراءات الواضحة وواسعة النطاق التي أقررناها هنا".وأشار شولتس إلى أنه تم إعداد قرارات "من شأنها أن تؤدي إلى استمرار ألمانيا في السير في طريقها بوضوح خلال الجائحة"، مضيفا أن ذلك يشمل قيودا واسعة النطاق على الاختلاط، التي تتجاوز في شدتها تقريبا القيود المفروضة حاليا في أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.