«الصحة»: إصابات كورونا تتجاوز 5 آلاف .. واللقاحات قللت الحالات الحرجة

أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات جعلت الحالات الحرجة أقل بـ16 مرة عندما كانت أعداد الإصابات بالرقم نفسه.وأعلنت "الصحة" تسجيل 5362 إصابة جديدة بكورونا، مقابل تعافي 2499 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 218 حالة.وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 593545 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 552057 حالة، شفاء بلغت 98.2 في المائة.وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8899 حالة.ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.من جانب آخر، كثفت اللجان الإشرافية في إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة أعمالها لمتابعة تنفيذ قرار العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ استعدادا لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية.