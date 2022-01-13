المملكة الثالثة عالميا في تقديم المساعدات وأكبر المانحين لليمن خلال 2021

حافظت المملكة على المرتبة الثالثة عالميا من حيث الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية لدول العالم خلال 2021، إلى جانب تصدرها أكبر المانحين لليمن، وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة FTS.وقال الدكتور عبدالله الربيعة، المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بقيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوثيق مساعدات المملكة لدى الجهات الدولية ذات الصلة، أسهمت في حفظ جهود المملكة الإنسانية ليتحقق على أثر ذلك هذا الإنجاز الكبير، الذي يعكس دعم ومتابعة واهتمام القيادة.وأضاف أن هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة دوليا في العمل الإنساني، ويبين للعالم أنها ليست دولة مانحة فحسب، بل هي في صدارة المانحين، مشيرا إلى أن المملكة كانت عبر تاريخها وما زالت دولة سخية في بذل الخير وتقديم العون للمحتاجين أينما كانوا وهي مستمرة على ذات النهج الذي يجسد القيم الراسخة لقيادة المملكة وشعبها المعطاء.ورفع الدكتور الربيعة في ختام كلمته الشكر والتقدير والعرفان للقيادة، على ما يلقاه العمل الإنساني من دعم غير محدود واهتمام كبير جعل المملكة تتبوأ مكانة عالمية رفيعة في هذا المجال، داعيا المولى -عز وجل- بأن يديم على المملكة الأمن والأمان والرخاء وأن تواصل مسيرة الخير والعطاء.يذكر أن تقرير منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة FTS 2021 كشف أن المملكة حصلت على المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة وألمانيا في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لدول العالم بمبلغ مليار و239 مليونا و894 ألفا و591 دولارا، والمرتبة الأولى عالميا كأكبر المانحين لليمن بمبلغ 934 مليونا و214 ألفا و49 دولارا.