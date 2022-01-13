وزير الطاقة: ولي العهد يولي اهتماما للمحتوى المحلي .. نطمح لتوطين 75 % في قطاع الطاقة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مهتم بالمحتوى المحلي، والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها في هذا المجال، كما أن لديها طموحا في قطاع الطاقة للوصول بالتوطين إلى 75 في المائة بحلول 2030.وقال وزير الطاقة خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض "نملك الطاقة، لكن ما هو أثمن منها طاقة الشباب والشابات الطموحين الذين يشكلون رؤية المملكة 2030. شباب وشابات المملكة يراهنون على قدراتهم ويتحدون أنفسهم، ورؤية المملكة تخدمهم وتخدم أطفالهم".وفيما يتعلق بتحولات قطاع الطاقة، قال، "يجب علينا ألا نتنازل عن أمن الطاقة من أجل "حملة دعائية"، فالتحول لمصادر الطاقة البديلة يجب أن يكون تحولا مدروسا، والخيار الآخر أن العالم سينتقل من القلق بخصوص المخاوف المتعلقة بالمصادر التقليدية إلى مخاوف أخرى تتعلق بمصادر طاقة أخرى مرتبطة بمدى توافر هذه المعادن، وتركز وجودها وملكيتها في مناطق محددة في العالم، ثم التحول من مشكلة أمن طاقة متعلقة بالبترول والمصادر التقليدية إلى مشكلة أخرى دون أي منهجية أو تفكير بالحلول بشكل صحيح".وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن تحول الطاقة يجب أن يكون محكوما بثلاثة محاور. هي: ضمان أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية والازدهار لمساعدة الشعوب، إضافة إلى التغير المناخي، مشيرا إلى أن "مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون يمكننا من مواصلة إنتاج المواد الهيدروكربونية وتصديرها والاستفادة منها ماليا، وتصنيع مواد مشتقة منها، مع الحرص على الاستخدام الأمثل لها، وتخفيف أي آثار بيئية ناتجة عن انبعاثاتها.وقال الأميرعبدالعزيز بن سلمان إن المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجاريا بالشكل الأمثل، كاشفا عن تأسيس شركة تابعة لـ"معادن" لتأمين أي موارد نحتاج إليها في الخارج وسط توقعات بارتفاع الطلب على المعادن إلى 600 في المائة.ولفت إلى وجود فرص بـ 2.8 تريليون ريال متعلقة بالمحتوى المحلي بحلول 2030 منوها إلى أنه لا بد من وضع معايير لقياس أدائنا لتطوير المحتوى المحلي.تابع "نحن جادون في إنتاج الهيدروجين، والسعودية ستكون أرخص منتج لطاقة الهيدروجين النظيفة، ولدينا وضع أفضل في إمكانات النفط الصخري ونملك تقنيات نوعية للإنتاج صديقة للبيئة"، منوها إلى أن استراتيجية المملكة للطاقة ستنشر قريبا.