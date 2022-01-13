نائب وزير الصناعة لـ "الاقتصادية": أصدرنا 9 رخص تعدين بقيمة استثمارية تجاوزت 30 مليار ريال

كشف لـ"الاقتصادية" خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار تسع رخص تعدين "مشروعات تعدين" بقيمة استثمارية تتجاوز 30 مليار ريال، وبعدد وظائف تصل إلى 3000 وظيفة بشكل مباشر في المناجم، وعشرة آلاف وظيفة بشكل غير مباشر.

وأضاف المديفر، أن الوزارة منذ أن أطلقت منصتها الإلكترونية في مطلع يناير 2021، أصدرت نحو 157 رخصة كشف، من أصل 700 طلب كشف، ورد للوزارة عبر المنصة خلال عام، لافتا إلى أن هذا الرقم يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط التاريخي السنوي، الأمر الذي يؤكد أهمية الاستثمار في المملكة.

وأوضح أنه تم الانتهاء من استراتيجية الحديد، التي تهدف إلى كيفية تنظيم الحديد وتحويله إلى إنتاج مسطحات الحديد، التي تدخل في صناعات البواخر والمعدات والمكائن، التي يجري العمل على بنائها في السعودية.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية: إن الوزارة تعمل على تنفيذ مصهر للنحاس والزنك والمعادن سلاسل القيمة في السيلكون التي تعد أساسية للطاقة الشمسية والزنك للطاقة والمراوح الهوائية.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 حققت الأهداف الرئيسة لتصبح مجتمعا حيويا واقتصادا مزدهرا، مفيدا أن الوزارة تعمل على أكثر من 38 مبادرة لتحقيق أهداف الرؤية وتعزيز قطاع التعدين لإيجاد الفرص الوظيفية.